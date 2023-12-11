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رياضة

استدعاء رباعي المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2008

استدعاء رباعي المقاولون
استدعاء رباعي المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2008

تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الرباعي أحمد عبد العظيم، ومازن طه، ومحمد طارق، وزياد رمضان، للانضمام إلى أولى تجمعات معسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعدادا لتصفيات امم افريقيا 2025 تحت قيادة المدير الفني للمنتخب الكابتن احمد الكاس. 


ورحب يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام الرباعي إلى المنتخب خلال الفترة المحددة. ومن المقرر اقامة معسكر إعداد المنتخب بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية في الفترة من الأحد 10 إلى الثلاثاء 12من ديسمبر الحالي.

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موعد أول إرتباط رسمي لمنتخب 2008 


ويملك الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 متسعا من الوقت تساعده على تكوين فريق قوي، خاصة أنه ليس لديه ارتباطات رسمية قريبة، وسيكون أول إرتباط رسمي للفراعنة الصغار في شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين، وهي البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.

ومن المنتظر، أن يحدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين خلال الفترة المقبلة برنامج إعداد الفريق للتصفيات الرسمية، وتحديد عدد المعسكرات التي سيتم إقامتها للمنتخب على مدار الأشهر المقبلة، قبل بدء مشوار المشاركات الرسمية.

 

وعلي صعيد آخر أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 أسماء اللاعبين، لمعسكر المنتخب بأحد فنادق القاهرة، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

28 لاعبا في المعسكر

في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد جمال، أحمد إبراهيم

الدفاع: عبد الله فؤاد، معتز محمد، أحمد مجدى، أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطى، مهاب سامى، محمد إبراهيم.

الوسط: مصطفى عكاشة، عبد الرحمن شعبان، فارس خالد، محمد عماد، محمد السيد، محمد سعيد، زياد جاب الله، عمر خضر، محمد عبد الله، أنس وائل، عمرو خالد، هادى عامر.

الهجوم: مهند محمد، السيد ربيع، عمر فتحي، حسن صابر.

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