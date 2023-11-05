جهاز منتخب الناشئين مواليد 2008 يتابع مباريات دوري المناطق بالإسكندرية

منتخب الناشئين، حرص الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس على حضور جميع مباريات، الدورة الودية التي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، والتي تضم منتخبات مناطق القاهرة والإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والغربية والمنوفية لنفس المرحلة السنية.

وانطلقت بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008 أمس السبت

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

انتقاء العناصر الواعدة للانضمام لمنتخب الناشئين

ويتابع أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 وجهازه المعاون كافة مباريات بطولة منتخبات المناطق، وذلك بحثا عن العناصر الواعدة بالفرق المشاركة في البطولة تمهيدا لضمهم لصفوف المنتخب في معسكره الأول المنتظر إقامته خلال الأيام المقبلة.

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تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2008

وشهدت مباريات بطولة منتخبات المناطق التي أقيمت أمس واليوم، تواجد جهاز منتخب الناشئين بكامل تشكيله والذي يضم كلا من: أحمد الكاس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، وأحمد رؤوف مدرب مساعد، وأحمد فوزي مدرب حراس المرمى، وأيمن حافظ مديرا إداريا.

كذلك حرص عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منطقة الإسكندرية لكرة القدم، على متابعة مباريات بطولة منتخبات المناطق برفقة أعضاء الجهاز الفني لمنتخب الناشئين.

وكانت منطقة الإسكندرية لكرة القدم بادرت بتنظيم بطولة منتخبات المناطق مواليد 2008، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 للبحث عن لاعبين ليشكل منهم قوام الفريق.

موعد أول إرتباط رسمي لمنتخب 2008

ويملك الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 متسعا من الوقت تساعده على تكوين فريق قوي، خاصة أنه ليس لديه ارتباطات رسمية قريبة، وسيكون أول إرتباط رسمي للفراعنة الصغار في شهر أبريل المقبل، وذلك بخوض الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين، وهي البطولة المؤهلة بدورها إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025.

ومن المنتظر، أن يحدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين خلال الفترة المقبلة برنامج إعداد الفريق للتصفيات الرسمية، وتحديد عدد المعسكرات التي سيتم إقامتها للمنتخب على مدار الأشهر المقبلة، قبل بدء مشوار المشاركات الرسمية.

شوبير يعلق على اختيارات الأجهزة الفنية للمنتخبات

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:" ان عادل مصطفى تم اختياره ليكون بديلا لوائل رياض مع المنتخب الاولمبي.

وتابع: تقرر تعيين أحمد الكأس مديرًا فنيًا لمنتخب 2008 ويعاونه أحمد رؤوف ومحمد إبراهيم وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى.

الجهاز الفني لمنتخب 2007

وأضاف: اتحاد الكرة قرر على تعيين حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًا لمنتخب ٢٠٠٧، يعاونه طارق الصاوي وعبد الستار صبري، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، وأيمن حافظ مديرا إداريًا.

وأوضح أن طارق السيد أبرز المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر مواليد ٢٠٠٩.

وأتم: اتحاد الكرة ما شي في سكة إرضاء جميع الأطراف ولكن اختيارات الناشئين لها معايير خاصة الدليل محمود جابر عندما درب منتخب الناشئين، ولكنه لم ينجح، وهذا السن يعتبر الأمر صعبا.

والجدير بالذكر أن اتحاد الكرة أعلن تعيين وائل رياض مدربًا لمنتخب مصر مواليد 2005 ويعاونه علاء عبده وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.