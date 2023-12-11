الإثنين 11 ديسمبر 2023
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اقتصاد

ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري مساء تعاملات اليوم الإثنين 11-12-2023

سعر اليورو اليوم،
سعر اليورو اليوم، فيتو

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مساء تعاملات اليوم الإثنين 11-12-2023.

وثبت سعر اليورو عند 33.18 جنيه للشراء، و33.34 جنيه للبيع، وفقًا للتحديث الأخير الوارد عبر الموقع الإلكتروني لـ البنك المركزي المصري.

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء تعاملات اليوم الإثنين 11-12-2023

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.80 جنيه للشراء، 38.98 جنيه للبيع.

 

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.01 جنيه للشراء، و35.18 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع. 

 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.09 جنيه للشراء، و21.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.23 جنيه للشراء، و20.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

 

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بنك أمريكي شهير يتوقع خفض سعر الفائدة هذا الموعد

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مستندات الودائع بالعملة الأجنبية للشركات من البنك الزراعي

 

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.48 جنيه للبيع. 

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.67 جنيه للبيع.

 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

 

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