عودة أبو عبيدة تكشف زيف جيش الاحتلال، زعموا اغتياله وظهور الملثم يستفز إسرائيل

أبو عبيدة، أثارت عودة الناطق باسم القسام، أبو عبيدة، أو الملثم، ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن العديد من حسابات النشطاء المنتمين لسلطات الاحتلال الإسرائيلي قد زعموا أن أبو عبيدة تم اغتياله وإنه لن يعود، وتصدرت عودته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اختفاء أبو عبيدة لمدة 14 يومًا

اختفاء أبو عبيدة عن الظهور لمدة 14 يومًا، دفعت الكثير من حسابات النشطاء الإسرائيليين للتكهن بأن أمرًا مكروهًا وقع للمتحدث باسم القسام، وخاصة بعد أن بثوا مقطع فيديو لأحد الملثمين وهو ينقل إلى أحد مستشفيات غزة، وكان يعاني من إصابة.

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اختفاء أبو عبيدة لمدة 14 يومًا، فيتو



قبل أيام من ظهور أبو عبيدة، قام الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين بالادعاء أن أبو عبيدة قد جُرح في الاشتباكات حيث قال: "أبو عبيدة صار مبحوح وفهمكم كفاية"، ويقصد بذلك عملية الاغتيال التي قام بها الاحتلال بقتل الفلسطيني المبحوح، وبعد أيام أثار أيدي كوهين استفزاز العرب قائلًا:"اشتقنالك يا راجل وينك؟"

صوت أبو عبيدة يصيب جيش الاحتلال بالهزيان

فور عودة أبو عبيدة، أمس الأحد، في حديث مسجل، بدا الوجوم على أوجه المتحدثين باسم جيش الاحتلال، وأيضًا النشطاء الإسرائيليين، حيث أصاب صوت أبو عبيدة المتحدث بلسان جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي بحالة من الهذيان، حيث وجه له رسالة فقال: "أغنية متداولة شاركني بها صديق عربي تسأل عن الناطق الذي نطق أخيرا يوم أمس لكن بكلمة مسجلة فقط والمسمى #حذيفة_كحلوت والمتستر وراء اسم #أبو_عبيدة. هل بعد كل الدمار والخراب الذي جلبته حماس في غزة وبعد قتل وإصابة وأسر الآلاف من كوادرها وقادتها وتدمير جزء كبير جدا من بناها التحتية سيعود هذا الملثم المتخفي ليقول انتصرنا؟ انتصاراتهم في ميادين الشعارات ليس إلا"، ليكشف النشطاء حقيقة الأغنية المزيفة وأن من يؤديها من إسرائيل، ويظهر ذلك في لكنتهم غير العربية.

إيقاف مؤتمر في الكويت لبث كلمة أبو عبيدة

عودة صوت أبو عبيدة، من خلال البيان الذي أذاعه أمس الأحد، أثار ردود أفعال واسعة وارتياح بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين على كذب الرواية ومزاعم الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى.



علق حسام يوسف قائلًا: "إيقاف مؤتمر في الكويت عن فلسطين لبث كلمة الناطق الرسمي باسم المجاهدين في غزة أبو عبيدة!!"

ورد يوسف سليمان الضعيان فقال: "للعلم المؤتمر كان عن قضية فلسطين اسال الله العظيم ان ينصر اخواننا في فلسطين"

أما راياس يوسف فقالت: " الحمد لله عودة الملثم"

وعلق محمد فواز قائلًا: "عودة السهم الأحمر.. بتوقيت المعلم أبو عبيدة.. اضرب"

أما ياسر عبد الحليم فقال: "الحمد لله عودة أبو عبيدة للظهور بعد اختفاء 10 أيام".

خرج الملثم اليوم وأوقف إسرائيل على قدم واحدة

وعلق محمود جمال قائلًا: "حينما يقاتل المرء من أجل وطنه يمضي في حربه إلى النهاية، وما تقوم به المقاومة يثبت هذا، المقاومة تتحكم في ميدان القتال وما زال عامل المفاجأة في صالحها، وخسائر العصابات الصهيونية فادحة والعدو يخدع انصاره. المقاومة أعدت العده المناسبة "فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا". #أبو_عبيدة"

أبو عبيدة ومزاعم أدرعي، فيتو



وقال محمود سعيد معروف: "حفظ الله الملثم ومن معه ونصرهم على الاحتلال، يكفي أن العالم أجمع عرف أنكم أكبر كذبة"

أما وائل توفيق قال: "لم يكن مهمًا هذه المرة "ماذا يقول" #الملثّم، فالأهم عند الناس "أن يقول"، إن يظهر ويأتي صوته الهادئ الواثق لينفض عن الأنفس المتعبة غبار الإحباط وفقدان الأمل، في حالةٍ من التبنّي والاحتضان تؤكّد أن الأمة تحارب بقلوبها وألسنتها مع أبطال المقاومة على أرض غزّة.. أبو عبيدة".

وعلقت حرية أمل قائلة: "خرج الملثم اليوم.. وأوقف إسرائيل على رجل واحدة..و أحدث الزوبعه تخبط رهيب بداخل الكيان الصهيوني.. وتضارب في التصريحات بين نتنياهو وجيشه.. والاعلام العبري في علامه استفهام كل الشواهد تقول أنها مسأله وقت.. ووقت قصير لتذوق امريكا هزيمه عظمى... ظهر الملثم وفي جعبته ما يطمئن القلوب ويشفي صدور قوم مؤمنين هو في حفظ من الله، فُتحت القدس أول مرة على يد أبو عبيدة الجراح وستُفتح آخر مرة على يد أبو عبيدة الملثّم، إسرائيل إلى زوال"

وقال سامر المصري: "جهاز الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الأمريكيه CIA والاستخبارات البريطانية Mi6 لم يتمكنوا من الوصول لهوية #ابو_عبيدة"