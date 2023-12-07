أبو عبيدة يثلج الصدور بإحصائية هائلة عن خسائر إسرائيل خلال 72 ساعة

طوفان الأقصى، قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، مجاهدونا تمكنوا في 72 ساعة الماضية من تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا.





قتلى بين صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف خلال بيان عاجل منذ قليل: رجال المقاومة أوقعوا عشرات الجنود الصهاينة بن قتيل وجريح بتفجير فتحات أنفاق ومنازل، ودكوا الحشود العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى.



رشقات صاروخية تستهدف الكيان الصهيوني

ولفت أبو عبيدة: مجاهدونا وجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة داخل الكيان الصهيوني.

Advertisements

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 3 جنود خلال معارك غزة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل ضابط و3 جنود خلال معارك مع كتائب القسام في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أكد جيش الاحتلال في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل نجل غادي أيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق في جيش الاحتلال خلال معارك مع كتائب القسام في القطاع.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة



وكبدت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس وعلى مدار الـ3 أيام الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت المقاومة الفلسطينية في تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت حركة حماس، أن عناصرها قتلوا جنودا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، في معارك شهدتها مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الحركة: "تمكنا من قنص جنديين إسرائيليين ببندقية الغول شمال شرقي خان يونس".

وأكدت كتائب القسام في بيانها: "قبل قليل تمكنا من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، والاستيلاء على روبوت كان بحوزتهم، في محور شرق خان يونس".