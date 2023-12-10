نصر مبين، أبو عبيدة يعلن أخبارا سارة عن هزائم إسرائيل في غزة

أكد أبوعبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن عناصر المقاومة تمكنوا من قتل عدد كبير من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل محقق، لافتا إلى أن العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة، والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة.

وتابع أبو عبيدة خلال كلمة له مساء اليوم الأحد قائلا: تمكنا من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال الأيام العشرة الأخيرة، مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ.

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أبو عبيدة يعلن حصيلة المقاومة فى غزة

كما أشار أبو عبيدة، إلى ان كتائب القسام نفذت عددا كبيرا من العمليات النوعية ضد القوات تنوعت بين مهاجمة القوات الراجلة وعمليات القنص وتفجير حقول الألغام، لافتا إلى أن العمليات التي قامت بها عناصر المقاومة الفلسطينية نجحت في إيقاع عدد كبير من القتلى بين صفوف العدو وعاد معظم مجاهدي القسام بسلام.

وجدد أبو عبيدة التأكيد، على أن ما يحققه العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي قائلا: العدو فشل في محاور القتال، وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته.. وأن العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه، وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى في القطاع

وأشار خلال كلمته إلى أن الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقية فصائل المقاومة الفلسطينية، وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطها، مشيرا إلي أن تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة في غزة كلام للاستهلاك المحلي، وإرضاء جمهوره اليميني المتطرف.

كما أكد أبو عبيدة علي انه لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة

إصابة 2000 جندي إسرائيلي بالإعاقة



وأمس، أكد دانيال هاجاري، الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 15 جنديًّا إسرائيليًّا، جراء قصف من لبنان استهدف مواقعهم خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن 2000 جندي من المصابين من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تم تصنيفهم كمعاقين، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر.



5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا منذ 7 أكتوبر



وأعلنت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، في وقت سابق من السبت، أن 5 آلاف جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبو منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.



وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا 3 آليات عسكرية بقذائف تاندوم و"آر بي جي" في مخيم جباليا والفالوجا شمالي قطاع غزة".



كذلك أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها أن مقاتليها هاجموا 10 جنود إسرائيليين من المسافة صفر في منطقة الفالوجة شمال غزة





كتائب القسام تستهدف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي





وقالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا أليتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا شمالب قطاع غزة باستخدام قذائف الياسين 105.

