نظرة تشاؤمية من وكالة فيتش بشأن الاقتصاد العالمي في العام الجديد، وخطوة أمريكية للإنقاذ

نشرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن مصير معدلات النمو الاقتصادي للعام الجديد 2024، حيث أوضحت الوكالة في تقرير صادر عنها، أنه من المتوقع انكماش النمو الاقتصادي العالمي بنسب كبيرة خلال العام القادم وذلك بسبب السياسات النقدية المتشددة، وحالة الركود الاقتصادي بمنطقة اليورو، إضافة إلى وجود العديد من العقبات الاقتصادية داخل قطاع العقارات بالصين.

وكالة فيتش، فيتو

مستقبل اقتصاد الصين والولايات المتحدة

وتوقعت فيتش تراجع الاستثمارات خلال العام الجديد، وتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للصين ليصل إلى 4.6%، في حين نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة 1.2% خلال العام الجديد، الأمر الذي يدل على قدرة الاقتصاد الأمريكي لتجنب حالة الركود الاقتصادي المحتمل.

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توقعات الوكالة لمصير سعر الفائدة

وبالنسبة لمصير أسعار الفائدة، أوضحت الوكالة في تقريرها أنها تتوقع زيادات أخرى في سعر الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في يناير القادم من العام الجديد 2024.

وكانت وكالة فيتش قد ثبتت التصنيف الائتماني لبنك إنجلترا عند "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية، فيما رفعت تصنيف الديون السيادية طويلة الآجل لليونان من "بي بي +" إلى "بي بي -"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، واضعة البلاد في فئة الاستثمار.

توقعات الوكالة

جدير بالذكر، أن فيتش تتوقع أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الانخفاض بشكل حاد" وذلك بفضل النمو و"الحصافة المالية".