وكالة فيتش تثبت التصنيف الائتماني لبنك إنجلترا مع نظرة مستقبلية سلبية

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف بنك إنجلترا عند "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأوضحت الوكالة، أن التصنيف لا ينطبق على التزامات البنك المركزي النموذجية لبنك إنجلترا، مثل الأوراق النقدية أو احتياطيات البنوك التجارية التي تمثل التزامات نقدية وليست دينا قابلة للتصنيف.

تأثير الأوضاع السياسية على الاقتصاد

وشهدت المملكة المتحدة العديد من التحولات السياسية والتي أثرت بطبيعة الحال على الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

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وكانت وكالة فيتش قد رفعت أمس الجمعة، تصنيف الديون السيادية طويلة الآجل لليونان من "بي بي +" إلى "بي بي -"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، واضعة البلاد في فئة الاستثمار.

توقعات الوكالة

وتتوقع فيتش أن تستمر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في "الانخفاض بشكل حاد"، بحسب بيان نشرته الجمعة، وذلك بفضل النمو و"الحصافة المالية".

بنك انجلترا، فيتو

تجدر الإشارة إلى أن وزير المال اليوناني كوستين هاتزيداكيس علق عبر منصة "إكس"، على أن قرار فيتش يشكل نجاحًا وطنيًا مهما، مضيفا أن رفع التصنيف يفتح الطريق أمام تدفّقات استثمارية أكبر وتحسين ظروف التمويل للاقتصاد والنمو وزيادة فرص العمل".

ورحب بتسليط وكالة فيتش الضوء على "الانخفاض القياسي في الدين العام بنسبة 65 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، من 205 % خلال الوباء إلى 160,8 % هذا العام و141,2 % حتى العام 2027".