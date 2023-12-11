تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إنه ما زال الترقب والتباين يسيطر على أداء المؤشرات الخليجية، فالأسواق في ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي في 13 ديسمبر، والذي من المتوقع أن يتجه نحو التثبيت على الرغم من المخاوف من الرفع بسبب ارتفاع سقف الدين الأمريكي، ولكن مع انخفاض معدلات التضخم قد يلجأ الفيدرالي نحو التثبيت.



ففي المملكة العربية السعودية

استهل جلسة التداول المؤشر علي التواجد في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.37% وهي تقدر ب 42 نقطة ليصل لمستوى 11344 نقطة وسط قيم تداولات تصل إلى 6 مليارات ريال.

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وفي الكويت



ومال مؤشر الكويت 50 للتواجد في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.3% وهي تقدر ب 2 نقطة ليصل الي 5402 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 40 مليون دينار

كما مالت مؤشرات الاسواق الاماراتية علي التواجد في المنطقة الحمراء.



وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.32% وهي تقدر بـ 13 نقطة ليصل إلى 3938 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 250 مليون درهم، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي، حيث انخفض بنسبة 0.20% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل إلى 9380 نقطة وسط قيم تداولات تصل إلى 750 مليون درهم.