الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إنه ما زال الترقب والتباين يسيطر على أداء المؤشرات الخليجية، فالأسواق في ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي في 13 ديسمبر، والذي من المتوقع أن يتجه نحو التثبيت على الرغم من المخاوف من الرفع  بسبب ارتفاع سقف الدين الأمريكي، ولكن مع انخفاض معدلات التضخم قد يلجأ الفيدرالي نحو التثبيت. 


ففي المملكة العربية السعودية

 

 استهل جلسة التداول المؤشر علي التواجد في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.37% وهي تقدر ب 42 نقطة ليصل لمستوى 11344 نقطة وسط قيم تداولات تصل إلى 6 مليارات ريال. 

Advertisements


وفي الكويت

 
ومال مؤشر الكويت 50 للتواجد في المنطقة الحمراء، حيث انخفض بنسبة 0.3% وهي تقدر ب 2 نقطة ليصل الي 5402 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 40 مليون دينار 
كما مالت مؤشرات الاسواق الاماراتية علي التواجد في المنطقة الحمراء. 


وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.32% وهي تقدر بـ 13 نقطة ليصل إلى 3938 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 250 مليون درهم، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي، حيث انخفض بنسبة 0.20% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل إلى 9380 نقطة وسط قيم تداولات تصل إلى 750 مليون درهم. 

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي الإمارات الاسواق الاماراتية الدين الأمريكي الفيدرالى الامريكى المؤشرات الخليجية المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

أبي علمني كيف تكون القدوة والرجولة

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

كم مرة وردت كلمة الحظ في القرآن الكريم ومن هو صاحب الحظ العظيم

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22-8-2023

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية بختام تعاملات الأسبوع

الأكثر قراءة

الحالة الصحية لـ العامري فاروق تصيب جماهير الكرة بالحزن، وشقيقه: رفع جهاز التنفس عنه

هل يجوز التصويت ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية ؟ الوطنية للانتخابات تجيب

وزيرة التخطيط تكشف خطة الحكومة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

التصريح بدفن جثة الطفلة ضحية الدهس أسفل عجلات أتوبيس مدرستها بطريق مصر الإسماعيلية

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

غلق طريق مرسى علم - إدفو أمام حركة السيارات بسبب السيول

نتنياهو: حماس لا تسمح لأحد بمغادرة غزة ونحن سنسمح بذلك بعد السيطرة على القطاع

أول لاعب في الدوري الإنجليزي يرفض ارتداء شارة دعم المثليين

Advertisements

منوعات

المزيد

الانتخابات الرئاسية 2024، لافتات أنا بحب مصر تزين مدخل لجان النادي الأهلي (صور)

القائمة الكاملة للمرشحين للفوز بجوائز الجولدن جلوب الـ 81

فضيحة تطيح بـ4 وزراء و11 مسؤولا في اليابان، اعرف السبب

مرتضى منصور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالعجوزة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين 11-12-2023

محلل سياسي تركي يكشف سلاح المقاومة الجديد، وسر صادم عن الاحتلال في غزة

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 11-12-2023

المزيد

انفوجراف

سر غياب التونسية فريال يوسف عن الفن عامين وهذه الأعمال ندمت عليها (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟.. دار الإفتاء تجيب

مفتاح الخير كله، نص أذكار الصباح مكتوبة

ما حكم الجمع في النية بين تحية المسجد وركعتي السنة القبلية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية