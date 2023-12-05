خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع

أداء الأسواق الخليجية، حيث تواجدت كافة المؤشرات في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.18% وهي تقدر بـ 20 نقطة ليصل إلى 11171 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6 مليارات ريال.



وفي الكويت



وانخفض مؤشر الكويت 50، حيث انخفض بنسبة 0.23% وهي تقدر بـ 13 نقطة ليصل إلى 5366 نقطة وسط قيم تداول تصل الـ45 مليون دينار.



وفي الامارات



انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.53% وهي تقدر بـ 21 نقطة ليصل لمستوي 3966 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 250 مليون درهم،

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كما انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي، حيث انخفض بنسبة 0.42% وهي تقدر بـ 40 نقطة ليصل مستوى 9500 نقطة وسط قيم تداول تصل لمليار درهم بنهاية جلسة التداول.

وقد قفز سهم شركة فينيكس جروب المتخصصة بالحلول المتطورة بمجال البلوك تشين والعملات المشفرة بشكل ملحوظ خلال الساعات الأولى من بدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.



فهي وافد جديد لسوق أبوظبي، ارتفع السهم بنسبة 45.33% بالغًا سعر 2.260 درهم.

وشهد السهم تعاملات بحجم 19.526 مليون سهم بقيمة 43.400 مليون درهم توزعت على 1332 صفقة.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الثلاثاء إدراج أسهم شركة فينيكس جروب وهو ما يمثل أول إدراج في الشرق الأوسط لشركة تعمل في تعدين العملات المشفرة وتقنية البلوكتيشن.

و كانت الشركة قد طرحت نحو 907 ملايين سهم للاكتتاب ما يمثل 18 % من رأس المال بسعر يبلغ 1.5 درهم للسهم وتقدر قيمة الشركة بعد الاكتتاب بنحو 2.47 مليار دولار.