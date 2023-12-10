تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الأحد في البورصات الخليجية أول جلسات الأسبوع.



والبداية من المملكة العربية السعودية



والتي استهل مؤشرها التداول علي ارتفاع بنسبة 0.54% وهي تقدر بـ 63 نقطة ليصل لمستوي 11287 نقطة وسط قيم تداول تصل الي 6 مليارات ريال.



وفي الكويت



ارتفعت المؤشرات الكويتية، حيث ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.41% وهي تقدر ب 22 نقطة ليصل إلي 5394 نقطة وسط قيم تداول تصل بنهاية الجلسة لمستوي 45 مليون دينار.

وأضافت خبيرة أسواق المال، انه لم تعد الأسهم القيادية خلال الأسبوع الماضي، ولا قطاع النفط الداعم للأداء في الأسواق الخليجية، والتي كانت علي ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي وتحركات اأعار النفط.



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ففي الكويت



تباينت اداء المؤشرات خلال الأسبوع علي مستوي الاسبوع، حيث انخفض مؤشر السوق الأول 0.12% خلال الأسبوع منتهي التعاملات بالنقطة 7282.72% بينما ارتفع الرئيسي 0.52% عند النقطة 5481.58 وزاد الرئيسي 50 بنحو 0.21% إلى 5372.2 نقطة واختتم لعام التعاملات بمستوى 6654.64 نقطة بنمو 0.01%

وعلى المستوى القطاعي، فقد ارتفع أداء 3 قطاعات في مقدمتها الخدمات الاستهلاكية بـ2.31% بينما تراجعت 8 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بـ3.10% واستقر قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية، وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 39.381 مليار دينار بانخفاض 0.03% عن مستواها نهاية الأسبوع السابق له البالغ 39.394 مليار دينار.

وتراجعت التداولات إذ بلغت قيمة السوقية للأسبوعية 229.05 مليون دينار بتراجع 22.89% وانخفضت الكميات 15.61% عند 965.38 مليون سهم ونفذ في الأسبوع الحالي 50.61 ألف صفقة بتراجع 14.65%.



وفي المملكة العربية السعودية



وسجل المؤشر العام للسوق تاسي ارتفاعا نسبته 0.0.43% بالأسبوع المنتهي في 7 ديسمبر 2023 مضيفًا 47.87 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 11,225.35 نقطة مقابل 11,177.48 نقطة بالأسبوع الماضي

وفي المقابل تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 13 مليار ريال لتهبط إلى 11.047 تريليون ريال مقابل 11.06 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.



وشهد سهم أرامكو أداءسلبيا خلال الأسبوع متراجعا 0.45% إلى مستوى 33.05 ريال لتهبط القيمة السوقية لـأرامكو إلى 7.998 تريليون ريال.

وجاء ارتفاع المؤشر العام للسوق في ظل صعود 15 قطاعا تصدرها قطاع السلع الرأسمالية بعد صعوده 7.28% تلاه قطاع النقل بارتفاع نسبته 6.16%.



وجاءت بقية القطاعات باللون الأحمر بقيادة القطاعات الرئيسية التي هبطت بشكل جماعي بصدارة البنوك الذي تراجع 0.57% وسجل قطاعا الطاقة والمواد الأساسية بنسبة 0.32% لكل منهما وتراجع قطاع الاتصالات 0.15%

وعن أداء الأسهم تصدر سهم نادك الأسهم الرابحة بمكاسب أسبوعية بلغت 22.91% وكانت أعلى الخسائر لسهم نسيج الذي هبط 13.01%

وكان سهم أرامكو السعوديةالأنشط بالقيمة، بنحو 1.79 مليار ريال وسجل سهم شمس أعلى كمية تداول بـ 123.7 مليون سهم.



وارتفعت قيم التداول إلى 27.3 مليار ريال مقابل 25.38 مليار ريال بالأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 7.56% ليرتفع متوسط القيم إلى 5.46 مليار ريال للجلسة الواحدة

وسجلت كميات التداول تراجعا نسبته 6.35% لتهبط إلى 1.18 مليار سهم مقارنة بــ 1.26 مليار سهم بالأسبوع الماضي ليصل متوسط الكميات إلى نحو 235.14 مليون سهم لكل جلسة.



وشهد السوق الموازي أداء سلبيا خلال الأسبوع، ليهبط مؤشر نمو حد أعلى بنسبة 5.1% فاقد 1,286.56 نقطة من قيمته هبطت به إلى مستوى 23,949.06 نقطة، وتراجعت قيم التداول بالسوق الموازي إلى 145.67 مليون ريال مقابل 149.72 مليون ريال بالأسبوع الماضي فيما صعدت الكميات إلى 9.88 مليون سهم مقابل 7.2 مليون سهم سجلها السوق بالأسبوع الماضي.



وفي الامارات العربية المتحدة



تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 1.812 مليار درهم وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية مليار درهم بإجمالي خسائر بلغت 2.812 مليار درهم.

ومع ختام التعاملات استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.537 مليار درهم توزعت على 24.008 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.32 % إلى مستوى 3956 نقطة وسط تعاملات بحجم 218.596 مليون سهم بقيمة 510.189 مليون درهم.

وجاء ذلك وسط انخفاض سهم إعمار العقارية 0.53 %وإعمار للتطوير 3.12 % وبنك الإمارات دبي الوطني 1.40 % وإمباور 2.4 %

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 675.931 مليار درهم بختام تعاملات اليوم مقابل 677.743 مليار درهم بختام التعاملات بخسائر بلغت 1.812 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.11 % إلى مستوى 9470 نقطة وسط تعاملات بحجم 275.363 مليون سهم بقيمة 1.027 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.24 % وأدنوك للحفر 0.54 % ومجموعة أغذية 0.76 % والدار العقارية 0.37 %، وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.766 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم مقابل 2.765 تريليون درهم بختام تعاملات الأربعاء بخسائر بلغت مليار درهم.