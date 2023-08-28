الإثنين 28 أغسطس 2023
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اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء جلسة الاثنين وأداء الأسواق الخليجية


والبداية من الكويت

حيث ارتفع  مؤشر السوق الأول بنسبة 0.18% وزاد لعام 0.14% وارتفع  المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.06% و0.01% على التوالي عن مستوى الأحد.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 3.37 مليون دينار وزعت على 19.55 مليون سهم بتنفيذ 755 صفقة. 

ودعم الجلسة ارتفاع 10 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ0.59% بينما انخفض قطاع الاتصالات وحيدًا بـ0.03% واستقر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا. 

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وشهدت التعاملات ارتفاعا سعر 35 سهمًا في مقدمتها مشاعر بـ4.60% بينما تراجع سعر 21 سهمًا على رأسها تحصيلات بـ5%، واستقر سعر 12 سهمًا. 

وتصدر سهم إيفا المرتفع 1.14% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 8.92 مليون سهم وسيولة بقيمة 1.57 مليون دينار وزعت على 132 صفقة. 


وفي المملكة العربية السعودية 

ارتفع المؤشر بنسبة 0.14%وهي تقدر بـ 14 نقطة ليصل إلى مستوى 11475 نقطة وسط قيم تداول تجاوزت 7 مليارات ريال. 


وفي الإمارات العربية المتحدة

عادت المؤشرات للتباين حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.12%وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى مستوى 4103 نقاط بقيم تداول تجاوز 500 مليون درهم. 


فيما تواجد مؤشر سوق أبوظبي في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.14%  وهي تقدر بـ 15 ليصل إلى مستوى 9750  نقطة بقيم تداول تجاوزت مليار و500 مليون درهم. 

وكانت قد افتتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات أمس الأحد على تباين  مع تصدر سهم شركة عقارات الكويت نشاط التداول على كافة المستويات. 
 

وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.20% وزاد العام 0.15%، ونما الرئيسي 50 بنسبة 0.02%، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.04% عن مستوى الخميس الماضي. 

 

وبلغت قيمة تداولات البورصة في تلك الأثناء 3.73 مليون دينار وزعت على 19.82 مليون سهم بتنفيذ 959 صفقة. 

وشهدت الجلسة ارتفاعًا بـ6 قطاعات على رأسها الخدمات الاستهلاكية بـ1.15%بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بـ1.44% واستقرت 4 قطاعات أخرى. 


وجاء سهم المعدات في مقدمة الارتفاعات بـ7.23% بينما تصدر التقدم القائمة الحمراء بـ4.80%.

وتقدم سهم عقارات الكويت المرتفع 1.23% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 6.34 مليون سهم  وسيولة بقيمة 1.04 مليون دينار  وزعت على 179 صفقة. 


وفي المملكة العربية السعودية  ارتفع المؤشر بنسبة 0.62% وهي تقدر بـ 71 نقطة ليصل إلى 11476 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 6.5 مليار ريال بنهاية الجلسة. 

خبيرة أسواق مال ترصد أداء البورصات الخليجية الأسبوع الماضي

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات نهاية الأسبوع

 

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