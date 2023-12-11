الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

محلل سياسي لـ فيتو: من الصعب استبدال نتنياهو وفكرة قبول الفلسطينيين بالتهجير أمر مستحيل

تهجير الفلسطينيين،
تهجير الفلسطينيين، فيتو

الهجوم البري على غزة، قال المحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم، إنه من المعتاد لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي أن يكون هناك تغييرات سياسية في أعقاب أي عملية عسكرية فاشلة.
 


مصير حكومة نتنياهو بعد العدوان الإسرائيلي على غزة 



وأضاف فادي عاكوم:" إن في هذا الوقت وفي هذه الظروف التي تعتبر من أكثر الأوقات صعوبة في تاريخ دولة الاحتلال  فأنا لا أعتقد أن يكون هناك تغيير سياسي أو استبدال حكومة نتنياهو"

وأشار المحلل السياسي اللبناني إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن منافس قوي لنتنياهو في  دولة الاحتلال الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه من قادة التاريخ الأسود وشارك في حروب كثيرة خاضتها تل أبيب كان من ضمنها اجتياح لبنان.
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وأوضح عاكوم أن الإسرائيليين ذات أنفسهم لا يعتبرون عملية طوفان الأقصى فشلا عسكريا ولكنهم يعتبرونها محاولة لتوسيع الصراع على أكثر من جبهة.

وأكد عاكوم أن كل محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين مصيرها الفشل، موضحا أن الجيل الحالي من الفلسطينيين أصبح يدرك جيدا ويعلم النكبة الأولى والخطأ التاريخي عندما نزحوا من أراضيهم في ١٩٤٨.

وشدد عاكوم على أنه من المستحيل أن يقبل الفلسطينيين بالتهجير من اراضيهم، موضحا أنه ستكون هناك عملية نزوح محدودة لكبار السن والأطفال

وسخرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، من مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء، بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أنها ستحول سيناء إلى قاعدة للمقاومة أيضًا.
 


حماس تحذر من مخطط سيناء  

 


وقال القيادي في حماس أسامة حمدان: ستكون سيناء قاعدة مقاومة أكثر رسوخًا تجاه الاحتلال إذا ما ظن الاحتلال أن تهجير الفلسطينيين إليها حل.
 
وتابع أسامة حمدان فى تصريحات تلفزيونية: أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج الحدود لا تعني أن القضية ستنتهي ولكنهم سيثبتون حيث هم ويستمرون في المقاومة.


وأكد القيادي البارز فى حركة حماس، أن الحل ليس بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولكن الحل يتمثل فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم فى غزة يدلل على أن الخطر على المنطقة واستقرارها هو الكيان الصهيوني.
 


تحذير السيسي من التهجير إلى سيناء
 


وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شهر أكتوبر الماضى، خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألماني أولاف شولتس، من استمرار العمليات العسكرية فى قطاع غزة، وبأنها ستكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة. 

وقال السيسي وقتها: إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال إليها وستكون قاعدة لضرب إسرائيل، لتتحول المواجهة حينها إلى مواجهة مباشرة مع مصر.
 

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