الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حماس تؤكد تحذير السيسي من مخطط التهجير: سيناء ستكون قاعدة للمقاومة (فيديو)

الرئيس السيسي، فيتو
الرئيس السيسي، فيتو

سخرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، من مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء، بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أنها ستحول سيناء إلى قاعدة للمقاومة أيضًا.

حماس تحذر من مخطط سيناء  

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان: ستكون سيناء قاعدة مقاومة أكثر رسوخًا تجاه الاحتلال إذا ما ظن الاحتلال أن تهجير الفلسطينيين إليها حل.

 

وتابع أسامة حمدان فى تصريحات تلفزيونية: أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج الحدود لا تعني أن القضية ستنتهي ولكنهم سيثبتون حيث هم ويستمرون في المقاومة.

Advertisements

وأكد القيادي البارز فى حركة حماس، أن الحل ليس بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولكن الحل يتمثل فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم فى غزة يدلل على أن الخطر على المنطقة واستقرارها هو الكيان الصهيوني.

تحذير السيسي من التهجير إلى سيناء

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شهر أكتوبر الماضى، خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألماني أولاف شولتس، من استمرار العمليات العسكرية فى قطاع غزة، وبأنها ستكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة. 

وقال السيسي وقتها: إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال إليها وستكون قاعدة لضرب إسرائيل، لتتحول المواجهة حينها إلى مواجهة مباشرة مع مصر.

وحذر رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، فيليب لازاريني، السبت الماضى، مِن أن استئناف الهجمات الإسرائيلية على جنوب غزة المكتظّ بالسكان قد يدفع مليون لاجئ، بما في ذلك 900 ألف لاجئ في مباني الأمم المتحدة، إلى محاولة عبور الحدود إلى مصر.

اقرأ أيضًا: 

السيسي: تهجير الفلسطينيين إلى مصر خط أحمر

وكانت أدانت وزارة الخارجية استئناف القتال، مؤكدة في بيان: إن "مصر حذرت من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسؤولين الإسرائيليين المُشجّعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل بصفتها القوّة القائمة بالاحتلال، ولكل أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصّة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وجدد بيان الخارجية وقتها أنه بالنسبة إلى مصر، فإن موقفها الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين "خط أحمر لن يتم السماح بتجاوزه".

الفصائل الفلسطينية تصر على رفض التهجير إلى سيناء وتوجه نداء لمصر

مصر والمجر تؤكدان ضرورة العمل على التهدئة بغزة ورفض التهجير القسري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.


 

سيناء حماس المقاومة الفلسطينية غزة اسامة حمدان تهجير الفلسطينيين التهجير إلى سيناء السيسي إسرائيل

مواد متعلقة

حملة السيسي: كله إلا سيناء، من أجلها نبذل الجهود والتضحيات (فيديو)

تشريد أهالي غزة، مخطط إسرائيلي جديد لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها بعد فشل خطة نقل سكان القطاع لـ "سيناء"

سر إصرار الاحتلال على حقن سيناء بسرطان التهجير.. خبراء: «أرض الفيروز» خط أحمر وحلم مستحيل للكيان الصهيوني

العدد (585) من «فيتو» وأبرز عناوينه: سيناء خط أحمر

الأكثر قراءة

"انت حلو في كل وقت".. آخر ما كتبته "روان" ضحية الغيرة على يد زوجها (صور)

الإعلام الإسرائيلي يكشف كذب جيش الاحتلال ويعلن حصيلة الجنود المصابين خلال 72 ساعة

بدءا من الإثنين المقبل، أمطار رعدية وغزيرة على هذه المناطق

القتل من مسافة 2 كيلو متر، معلومات عن قناصة حماس "غول" التي تفوقت على الروس

حماس تؤكد تحذير السيسي من مخطط التهجير: سيناء ستكون قاعدة للمقاومة (فيديو)

أبو عبيدة يثلج الصدور بإحصائية هائلة عن خسائر إسرائيل خلال 72 ساعة

صندوق النقد الدولي يحدد موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

طارق أبو عابد، قصة فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة أصبح لطمة جديدة في جبين الاحتلال

رواج بنجر السكر، 10 معلومات هامة حول زراعته في المنيا (صور)

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 7-12-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7-12-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 7-12-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات سيتروين خلال شهر ديسمبر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء، نص أذكار المساء من القرآن والسنة

خالد الجندي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر حتمي

علاج نسيان القرآن بعد حفظه

المزيد
الجريدة الرسمية