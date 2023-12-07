حماس تؤكد تحذير السيسي من مخطط التهجير: سيناء ستكون قاعدة للمقاومة (فيديو)

سخرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، من مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء، بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أنها ستحول سيناء إلى قاعدة للمقاومة أيضًا.

حماس تحذر من مخطط سيناء

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان: ستكون سيناء قاعدة مقاومة أكثر رسوخًا تجاه الاحتلال إذا ما ظن الاحتلال أن تهجير الفلسطينيين إليها حل.

وتابع أسامة حمدان فى تصريحات تلفزيونية: أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج الحدود لا تعني أن القضية ستنتهي ولكنهم سيثبتون حيث هم ويستمرون في المقاومة.

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القيادي في #حماس أسامة حمدان: ستكون #سيناء قاعدة مقاومة أكثر رسوخا تجاه الاحتلال إذا ما ظن الاحتلال أن تهجير الفلسطينيين إليها حلا..أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج الحدود لا يعني أن القضية ستنتهي ولكنهم سيثبتون حيث هم ويستمرون في المقاومة.#فلسطين #غزه#مصر #غزة_تُباد pic.twitter.com/7Ux5xqStOH — تغطية (@coveragetheard) December 6, 2023

وأكد القيادي البارز فى حركة حماس، أن الحل ليس بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولكن الحل يتمثل فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم فى غزة يدلل على أن الخطر على المنطقة واستقرارها هو الكيان الصهيوني.

تحذير السيسي من التهجير إلى سيناء

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شهر أكتوبر الماضى، خلال مؤتمر صحفى مع المستشار الألماني أولاف شولتس، من استمرار العمليات العسكرية فى قطاع غزة، وبأنها ستكون لها تداعيات أمنية وعسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

وقال السيسي وقتها: إن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني نقل القتال إليها وستكون قاعدة لضرب إسرائيل، لتتحول المواجهة حينها إلى مواجهة مباشرة مع مصر.

وحذر رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، فيليب لازاريني، السبت الماضى، مِن أن استئناف الهجمات الإسرائيلية على جنوب غزة المكتظّ بالسكان قد يدفع مليون لاجئ، بما في ذلك 900 ألف لاجئ في مباني الأمم المتحدة، إلى محاولة عبور الحدود إلى مصر.

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وكانت أدانت وزارة الخارجية استئناف القتال، مؤكدة في بيان: إن "مصر حذرت من مغبة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ودعاوى المسؤولين الإسرائيليين المُشجّعة لتهجير الفلسطينيين خارج حدود غزة، في انتهاك صارخ لالتزامات إسرائيل بصفتها القوّة القائمة بالاحتلال، ولكل أحكام القانون الدولي الإنساني، خاصّة أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

وجدد بيان الخارجية وقتها أنه بالنسبة إلى مصر، فإن موقفها الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين "خط أحمر لن يتم السماح بتجاوزه".

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