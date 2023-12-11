جامعة حلوان تحصد 6 ميداليات ذهبية في بطولة ألعاب القوى

حصد منتخب جامعة حلوان لذوي الهمم أكبر عدد من الميداليات في بطولة ألعاب القوى للجامعات "دورة الشهيد الرفاعى" الـ 51، بواقع 6 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.

بطولة ألعاب القوى للجامعات

وجاءت المشاركة بدعم ورعاية من الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وجاءت النتائج واسماء الابطال كالتالي

١-خالد ربيع مركز أول 100م ارجل سليمه

٢-محمد احمد عبد العزيز مركز أول 100م قصار القامة

٣-شهد علاء مركز أول 100م إعاقة سمعية

٤-مريم نبيل مركز أول 200م إعاقة ذهنية

*-محمد أحمد عبد العزيز مركز أول 200م قصار القامة

٦-خالد ربيع مركز أول وثب طويل ارجل سليمه

٧-محمود محمد شفيق مركز ثان 100 م قصار القامة

*-صبري خالد الهادي مركز ثان 400 م إعاقة بصرية

٩-شهد علاء مركز ثان 200 م إعاقة سمعية

١٠-اسماء خضر مركز ثان 200 م أرجل سليمة

١١-ابراهيم محمد محمد مركز ثاني قذف القرص أرجل سليمة

١٢-ابراهيم محمد محمد مركز ثاني دفع الجلة أرجل سليمة

١٣-شهنده ابراهيم مركز ثان دفع الجلة أرجل معاقة

١٤-شهنده ابراهيم مركز ثان رمي الرمح أرجل معاقة

١٥-مريم نبيل مركز ثالث 100 م إعاقة ذهنية

١٦-اسماء خضر مركز ثالث 100 م أرجل سليمة

١٧-احمد مؤمن مركز ثالث 100 م إعاقة ذهنية

١٨-محمود حمدي مركز ثالث وثب طويل إعاقة سمعية

١٩-محمود محمد شفيق مركز ثالث دفع الجلة قصار القامة

٢٠-كريم عادل مركز ثالث دفع الجلة إعاقة بصرية

٢١-يوسف جمال مركز ثالث قذف القرص أرجل سليمة

٢٢-يوسف جمال مركز ثالث رمي الرمح أرجل سليمة

٢٣-احمد مؤمن مركز ثالث 200 م إعاقة ذهنية

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وجاءت المشاركة تحت إشراف كل من: الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، محمد السيد جاد مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ أيمن عبدالعزيز مدير إدارة النشاط الرياضي.

تاريخ نشأة جامعة حلوان

وأنشئت جامعة حلوان عام 1975م وتضمّ العديد من الكليات منها كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية، في 26 يوليو 1975م أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم 70 لسنة 1975 ثم بدأت تتجمع كليات الجامعة في نطاق حرم واحد بعد سنوات طويلة من الشتات بما تنفرد به من كليات نوعية غير متكررة بالجامعات المصرية (كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية التربية الموسيقية).

كما تعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للبنين والبنات والاقتصاد المنزلى هي الكليات الأم وانبثقت منها الكليات المماثلة في الجامعات الأخرى. تضم جامعة حلوان ثلاث كليات خارج الحرم ذات طابع هندسي وتكنولوجي (كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التعليم الصناعي بالأميرية).

تقع جامعة حلوان بمنطقة عين حلوان على مساحة 350 فدانا، وقد تم وضع حجر الأساس عام 1975 وتم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى في 1 أغسطس 1985م، ومنذ ذلك الحين بدأ إنشاء جامعة حلوان والتي تشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة.

ومنذ أن استقرت الجامعة في موقعها بدأ الاهتمام بالبيئة المحيطة بها وهي مدينة حلوان ومنطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وذلك من خلال مؤتمرات وندوات لتحسين البيئة المحيطة بالجامعة.