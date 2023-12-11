هندسة حلوان تفوز بالمركزين الأول والثاني في مسابقة الـ Sumo Robot

نظم الفريق العلمي Life on Mars بكلية الهندسة بـ جامعة حلوان وأسرة من أجل مصر المركزية مسابقة الـ Sumo Robot الفريدة من نوعها لأول مرة على مستوى الجامعات.

مسابقة الـ Sumo Robot

وأقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جامعة حلوان

حيث شهدت هذه المسابقة منافسة قوية بين 16 فريقًا من مختلف الجامعات والمعاهد في مصر، وفازت بالمراكز الخمسة الأولى الفرق التالية:

المركز الأول: Error 404 - كلية هندسة حلوان - بجائزة قدرها 6000 جنيه مصري.

المركز الثاني: Sphinx - كلية هندسة حلوان - بجائزة قدرها 4000 جنيه مصري.

المركز الثالث: Furious Five - كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان - بجائزة قدرها 3000 جنيه مصري.

المركز الرابع: Osiris - التكنولوجيا والتعليم حلوان - بجائزة قدرها 2500 جنيه مصري.

المركز الخامس: Tofan al aqsa - المعهد التكنولوجي بالعاشر - بجائزة قدرها 2000 جنيه مصري.

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وأشرف على تنظيم المسابقة كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، ومحمد جاد مدير عام إدارة رعاية الشباب.

وتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالتهنئة لجميع الفرق المشاركة والفائزة في المسابقة، قائلا "إننا فخورون بمستوى الإبداع والابتكار الذي أظهره طلابنا، ونتطلع لمزيد من التميز والريادة من شبابنا الواعد".

كما أشاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمستوى المنافسة بين الفرق المشاركة، مُثمّنًا جهود القائمين على تنظيم هذه المسابقة الفريدة من نوعها، التي تعزز التفاعل بين طلاب الجامعات المصرية".

وأعرب الدكتور محمد حلمي عن سعادته بنجاح المسابقة وتفاعل الطلبة معها، مؤكدًا على استمرار تنظيم هذه الفعاليات التي تُثري الحياة الطلابية وتدعم الإبداع والمواهب.

تاريخ نشأة جامعة حلوان

وأنشئت جامعة حلوان عام 1975م وتضمّ العديد من الكليات منها كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية، في 26 يوليو 1975م أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم 70 لسنة 1975 ثم بدأت تتجمع كليات الجامعة في نطاق حرم واحد بعد سنوات طويلة من الشتات بما تنفرد به من كليات نوعية غير متكررة بالجامعات المصرية (كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية التربية الموسيقية).

كما تعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للبنين والبنات والاقتصاد المنزلى هي الكليات الأم وانبثقت منها الكليات المماثلة في الجامعات الأخرى. تضم جامعة حلوان ثلاث كليات خارج الحرم ذات طابع هندسي وتكنولوجي (كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التعليم الصناعي بالأميرية).

تقع جامعة حلوان بمنطقة عين حلوان على مساحة 350 فدانا، وقد تم وضع حجر الأساس عام 1975 وتم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى في 1 أغسطس 1985م، ومنذ ذلك الحين بدأ إنشاء جامعة حلوان والتي تشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة.

ومنذ أن استقرت الجامعة في موقعها بدأ الاهتمام بالبيئة المحيطة بها وهي مدينة حلوان ومنطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وذلك من خلال مؤتمرات وندوات لتحسين البيئة المحيطة بالجامعة.