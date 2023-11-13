منطقة الأقصر الأزهرية تحقق المركز الثالث في بطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية

حققت منطقة الأقصر الأزهرية، المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في بطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية، والتى أقيمت بمدينة الشباب بمحافظة الإسكندرية.

وحقق الطالب عبد الرحمن ابراهيم حجاج، بمعهد الشيخ محمد الطاهر الحامدي الإعدادي الثانوي، المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وحقق الطالب أحمد محمد أحمد، معهد القرنة الإعدادي الثانوي، المركز الخامس في مسابقة (دفع الجلة)، لمنافسات بطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية.

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ووجه الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ عبد الله صالح رضوان، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة والأستاذ أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، والأستاذ حامد أحمد عبد اللطيف، مدير ادارة رعاية الطلاب، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، مطالبين إياهم بضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تفوقهم الرياضي، وبما ينعكس على تفوقهم العلمي.

كما وجه رئيس منطقة الأقصر الأزهرية الشكر للقائمين على التربية الرياضية بالمنطقة، لدورهم الكبير في هذا النجاح، وعلى رأسهم قسم التربية الرياضية بالمنطقة، والأستاذ محمد الثاني محمد، مسئول اللياقة البدنية، الأستاذ محمود عبد النبى فهمى، مسئول حساب دعم النشاط الرياضي، الأستاذ ضياء النوبي عبد العظيم، مسئول المسابقات الرياضية والمعسكرات، والأستاذ الحسين عبد الحكيم والأستاذ محمود صابر، مشرفي الفريق.