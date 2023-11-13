الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

منطقة الأقصر الأزهرية تحقق المركز الثالث في بطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية

الحاصل على المركز
الحاصل على المركز الثالث،فيتو

حققت منطقة الأقصر الأزهرية، المركز الثالث على مستوى الجمهورية، في بطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية، والتى أقيمت بمدينة الشباب بمحافظة الإسكندرية.

وحقق الطالب عبد الرحمن ابراهيم حجاج، بمعهد الشيخ محمد الطاهر الحامدي الإعدادي الثانوي،  المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وحقق الطالب أحمد محمد أحمد، معهد القرنة الإعدادي الثانوي، المركز الخامس في مسابقة (دفع الجلة)، لمنافسات بطولة ألعاب القوى على مستوى الجمهورية.

Advertisements

ووجه الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، والشيخ عبد الله صالح رضوان، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة والأستاذ أحمد عبادى الوكيل الثقافى بالمنطقة، والأستاذ حامد أحمد عبد اللطيف، مدير ادارة رعاية الطلاب، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، مطالبين إياهم بضرورة بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تفوقهم الرياضي، وبما ينعكس على تفوقهم العلمي.

كما وجه رئيس منطقة الأقصر الأزهرية الشكر للقائمين على التربية الرياضية بالمنطقة، لدورهم الكبير في هذا النجاح، وعلى رأسهم قسم التربية الرياضية بالمنطقة، والأستاذ محمد الثاني محمد، مسئول اللياقة البدنية، الأستاذ محمود عبد النبى فهمى، مسئول حساب دعم النشاط الرياضي، الأستاذ ضياء النوبي عبد العظيم، مسئول المسابقات الرياضية والمعسكرات، والأستاذ الحسين عبد الحكيم والأستاذ محمود صابر، مشرفي الفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر منطقة الأقصر الأزهرية فيتو محافظة الأقصر محافظة الإسكندرية ألعاب القوى

مواد متعلقة

الأقصر تسجل 34 درجة وتوقعات بسقوط أمطار

انطلاق فاعليات المرحلة الخامسة لبرنامج المرأة تقود بالأقصر

الأقباط يحتفلون لليوم الثاني بمارجرجس في الرزيقات غرب الأقصر

ضبط 2.7 طن مواد غذائية في حملات تموينية بالأقصر

الرعاية الصحية ومستشفي الكرنك بالأقصر تعقدان ندوة تثقيفية حول مخاطر المضادات الحيوية

سلامتك تهمنا، مبادرة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمصانع الأقصر

بمشاركة 21 محافظة، بيت الشعر العربي بالأقصر يطلق مهرجان للشعر منتصف الشهر الجاري

موعد عودة المياه إلى مدينة الطود وتوابعها بالأقصر

الأكثر قراءة

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بسبب تصريحاتها المحرضة على المتظاهرين المؤيدين لفلسطين

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

لايزال غائبًا عن الوعي، آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق (فيديو)

الأهلي، حقيقة رحيل محمد عبد المنعم إلى الدوري الألماني (فيديو)

انقلاب على نتنياهو ووزراءه، انتقادات حادة من قادة الجيش والموساد لحكومة الاحتلال

نواجه عالما إسلاميا موحدا من السنة والشيعة، جنرال أمريكي يكشف خطط نتنياهو لتدمير المنطقة وتوريط واشنطن

شريف مدكور يوجه رسالة للمتنمرين: بحمد ربنا إن مشاعري جافة وقلبي حديد

Advertisements

منوعات

المزيد

جمهور كوسوفو يستقبل منتخب إسرائيل بصافرات استهجان (فيديو)

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، 15 جنيها ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 13-11-2023

المزيد

انفوجراف

تصل إلى 480 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج السياحي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

علي جمعة يطالب الأمة الإسلامية بالصبر على البلاء والدعاء لتحقيق النصر

هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية