الإثنين 11 ديسمبر 2023
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حوادث

القبض على موظف استولى على أموال المواطنين بزعم بيع سيارات كهربائية فى كرداسة

القبض على موظف استولى
القبض على موظف استولى على اموال المواطنين بزعم بيع سيارات

ألقت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية ، القبض على موظف استولى على أموال المواطنين بزعم بيع سيارات كهربائية فى كرداسة .

 

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تابعت  الأجهزة الأمنية بشأن إستقبال عدد من المواطنين رسائل عبر تطبيق "واتس آب" من رقم هاتف ينتحل صفة إحدى شركات السيارات والترويج عن سيارات كهربائية مزمع طرحها فى الأسواق خلال الفترة المُقبلة، مع إمكانية حجز السيارات مُقابل سداد مبلغ مالى، يتم تحويله على إحدى المحافظ المالية.

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و بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (مشرف تشغيل بإحدى شركات المقاولات – مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) حيث يقوم المذكور بممارسة نشاطًا إجراميًا مستحدثًا فى النصب على المواطنين وتحصيل مبالغ مالية منهم زاعمًا كونها مقدمات حجز السيارات المُشار إليها. 


 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه للواقعة.. كما تم إتخاذ اللازم نحو إيقاف المحفظة المالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

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