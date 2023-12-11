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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

3500 جنيه الحد الأدنى للقطاع الخاص من أول يناير 2024

د. هالة السعيد وزيرة
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيتو

 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 277، الصادر في 11 ديسمبر 2023، قرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 90 لسنة 2023، بشأن إقرار الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٣٥٠٠ جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2024.


 وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ٣٥٠٠ جنيه (ثلاثـة آلاف وخمسمائة جنيه مصري فقط لا غير)، وذلك اعتبارًا من1 يناير 2024، ومحسوبًا علـى أسـاس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (١) من قانون العمل"
و يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسري من العام المالي ٢٠٢٤، حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن (٣٪) من أجـر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعيـة والمعاشات، وبحد أدنى مائتا جنيه.

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جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعـادة تـشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته؛ وعلى قرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه المعقود بتاريخ 26-10-2023.

 

 

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