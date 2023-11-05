رحلة زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص.. تطور من 2400 جنيه في يناير 2022 ليصبح 3500 بداية من 2024… إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق التعديل الأخير

الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص ,منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم أبدى اهتمامًا غير مسبوق بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص وحرص على توفير حياة كريمة لهم.

حيث حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي صدور العديد من القرارات الهامة والتي تهم الموظفين في كافة قطاعات الدولة وذلك من خلال إستراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة لتوفير حياة كريمة لهم بإطلاق يد البناء لتعمر ربوع مصر وتوفر الملايين من فرص العمل.

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رحلة زيادة الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 بداية من 2024.

وأكدت الحكومة حرصها على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما أنها في الوقت نفسه تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وحريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

وخلال الأيام الماضية أقر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط زيادة الحد الأدنى للأجور في شركات القطاع الخاص يتساءل العديد عن موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بتلك الشركات وكم عدد العاملين المستفيدين من تلك الزيادة.

وتمت زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه، وتطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.

زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية

كما تقرر زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بنسبة 100 % عن العام الماضي، مستهدفًا الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني، وهي نسبة غير مسبوقة.

ويبلغ عدد العاملين في شركات القطاع الخاص حوالي 25 مليون عامل وهؤلاء سوف يستفادون من تلك الزيادة.

وفي حالة عدم التزام أي شركة صرف الحد الأدنى للأجور ما لم تكن تقدمت بطلب لتأجيل عملية الصرف يجب على العاملين التقدم بشكوى إلى مكتب العمل التابع لهم أو إلى لجنة الشكاوى للمجلس القومي.

عقوبات الشركات الممتنعة

وستكون هناك عقوبات علي الشركات الممتنعة بأن يتم فرض غرامة علي الشركة التي ترفض صرف الحد الأدنى للأجور، وفي حال إصرار صاحب العمل علي عدم صرف الحد الأدنى للأجور تتضاعف الغرامة مرة أخرى.

وعن عدم حصول العامل على الحد الأدنى للأجور، "يمكن للعامل أن يتقدم بشكوى إلى مديرية العمل التابعة لوزارة العمل، التى تقوم بالتحقيق فى الشكوى وحلها أو نشر الشكوى الخاصة به على المنظومة التابعة للمجلس القومي للأجور".

ووفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتم توقيع عقوبات ضد الشركات المخالفة، طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ومن المتوقع مع بداية العام الجديد 2024 أن ترسل وزارة العمل كتابًا دوريًّا، إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 3000 إلى 3500 جنيه، اعتبارًا من 1-7-2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

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"الكتاب الدوري" ياتي حرصًا من الوزارة على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به،حيث تضمن البند (ج) من المادة رقم (۱) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل ( العمولة – النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح - الوهبة)، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، وإنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.

قرارات المجلس القومي للأجور

واجتمع المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاته وزير العمل،و لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،ود. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي النقابات العمالية، ومؤسسات أصحاب الأعمال.

زيادة الحد الادني للاجور بالقطاع الخاص ,فيتو

وذلك لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتحديد العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، للعام الميلادي 2024.

وأقر المجلس زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه، وذلك دون استثناءات، وكذلك علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بحد أدنى 200 جنيه، حيث إن العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 كانت بحد أدنى مائة جنيه.. حيث تطبق هذه القرارات الجديدة اعتبارًا من يناير 2024 المقبل..

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وشهد الاجتماع شرح من الدكتورة حنان نظير مستشار "المجلس" حول آلية إحتساب الأجر ومعدلات الزيادة، وكذلك احتساب العلاوة الدورية، كما قرر المجلس إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الادني للأجور بناء على طلب د. نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.. حضر اجتماع المجلس القومي للأجور كل من السيد كمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني،و د.محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزير التخطيط والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات -عبر الفيديو -، والسيد محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية -هير الفيديو-، والسيد علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ود. محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ود. علاء عز وكيل أول الوزارة، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ولواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين،والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ووفد من ممثلي الإتحاد العام لنقابة عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران، رئيس الاتحاد، ود.سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك والتأمينات، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات..