الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدني للأجور

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

الحد الأدني للأجور، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 14 اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 قرار زيادة الحد الأدني للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.

 

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023؛ بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: (11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام، 7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة).

 

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