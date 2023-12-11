صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة بالتزامن مع هجوم صاروخي من المقاومة الفلسطينية

العدوان الإسرائيلي على غزة، ذكرت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات سديروت وكيبوتس في غلاف غزة.



قصف مستوطنات غلاف غزة بالصواريخ

ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق المقاومة الفلسطينية لرشقات صاروخية من قطاع غزة، ردا على العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين في القطاع.



وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 22 مواطنًا، استشهدوا، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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وأفادت مصادر محلية بأن 22 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا إثر غارة لقوات الاحتلال على منازل في مخيم المغازي.

وكان في وقت سابق من أمس، قد استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

استشهاد 4 فلسطينيين في خان يونس

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغلها البري.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أمس ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 17,975 شهيد، ونحو 51,300 جريح، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي.

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة

وقالت "الصحة" في تقريرها، إنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر حتى مساء أول أمس السبت، استشهد ما لا يقل عن 17,700 مواطن في قطاع غزة، وجرح أكثر من 48 ألفا، 70% منهم من الأطفال والنساء، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة إلى 275 شهيدا، و3300 جريح، فيما لا يزال الآلاف في غزة في عداد المفقودين.

ويتواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار العدوان البري في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات للاجئين، والمناطق الشرقية من محافظة خان يونس.