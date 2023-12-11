خبير موارد مائية يكشف قرب توقف تدفق المياه من سد النهضة استعدادا للملء الخامس

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن قرب توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط، مؤكدًا أن تدفق المياه أعلى الممر الأوسط بدأ بعد انتهاء التخزين الرابع، وأوشك على التوقف.

قرب توقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط

وعن سد النهضة، توقع الدكتور عباس شراقي أن أعمال الخرسانة على الممر الأوسط قد يبدأ فى يناير المقبل، وذلك بعد تجفيفه تمامًا خلال الأيام المتبقية من ديسمبر للوصول إلى منسوبه النهائى 640 مترا، بعد أن وصل مسطح البحيرة إلى 1000 كيلو متر.

Advertisements

أحدث تطورات سد النهضة، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي، عن تدفق المياه عبر الممر الأوسط لسد النهضة: "تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لسد النهضة يقترب من التوقف: أوشك تدفق المياه أعلى الممر الأوسط على التوقف، والذي بدأ بعد انتهاء التخزين الرابع بإجمالى 41 مليار متر مكعب فى التاسع من سبتمبر الماضى".

استمرار تدفق مياه سد النهضة لأكثر من شهر

وتابع الدكتور عباس شراقي: “استمرار التدفق لأكثر من شهر رغم فتح بوابتى التصريف فى 31 أكتوبر، 8 نوفمبر الماضى يرجع ذلك إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2، كما أن متوسط كمية المياه التى تصل إلى سد النهضة من بحيرة تانا ومن تصافى الأودية بحزا النيل الأزرق خلال ديسمبر حوالى 42 مليون متر 3/يوم”.

قرب انتهاء تدفق الماء من الممر الأوسط، فيتو

وتوقع خبير الموارد المائية "قد تبدأ أعمال الخرسانة على الممر الأوسط فى يناير القادم بعد تجفيفه تماما خلال الأيام المتبقية من ديسمبر للوصول إلى منسوبه النهائى 640 متر فوق سطح البحر."

وأكد الدكتور عباس شراقي، في حديثه عن تطور الأعمال في سد النهضة منذ أيام، استمرار تدفق المياه من فتحتى التصريف وأعلى الممر الأوسط لسد النهضة، الذي بدأ منذ التاسع من سبتمبر الماضى، بعد انتهاء التخزين الرابع بإجمالى تخزين حوالي 41 مليار متر مكعب.

انخفاض كمية المياه أعلى الممر الأوسط

وقال شراقي عن تدفق المياه من الممر الأوسط: "رغم فتح البوابة الشرقية فى 31 أكتوبر الماضي، لا يزال التدفق مستمر، ويرجع ذلك إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كيلو متر مربع، ولكن كمية المياه أعلى الممر انخفضت كثيرًا عنه فى الأسابيع الماضية".

وتابع شراقي: "يبلغ حاليًا إجمالي التصريف المائى من سد النهضة (الممر+ بوابتى التصريف) حوالي 100 مليون متر مكعب في اليوم تقل تدريجيًا مع انخفاض كمية المياه التى تمر أعلى من الممر الأوسط التى أوشكت على التوقف، بعدها يجف الممر استعدادًا لبدء الخرسانة فى يناير القادم."

انتهاء جميع أعمال الخرسانة لسد النهضة

وقال خبير الموارد المائية "من المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال الخرسانية لسد النهضة قبل موسم الأمطار القادم".

وأضاف "معظم هذه المياه تأتي إلى بحيرة ناصر بعد اقتراب ملء خزانات السدود السودانية، وقد بدأ وصول أول بشائر مياه النيل الأزرق إليها منتصف أكتوبر الماضى."

أعمال الخرسانة بسد النهضة، فيتو

ويتوقع الخبراء أن تبدأ إثيوبيا في التخزين الخامس لسد النهضة بعد الانتهاء من أعمال الخرسانية لتعلية سد النهضة، حيث تقوم حاليًا بالشروع في تجفيف الممر الأوسط فور توقف تدفق المياه أعلى الممر.