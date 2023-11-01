خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن كارثة جديدة تقوم بها إثيوبيا حاليًا، مؤكدًا أن إثيوبيا تبدأ في تجفيف الممر الأوسط تمهيدًا للملء الخامس للسد.

كارثة سد النهضة أظهرتها صور الأقمار الصناعية

كارثة سد النهضة أظهرتها صور الأقمار الصناعية، أمس الثلاثاء، حسبما أكد الدكتور عباس شراقي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تقوم حاليًا بفتح بوابة التصريف الشرقية بكامل طاقتها، بعد استمرار توقف التوربينات.

صور الأقمار الصناعية وكارثة الملء الخامس لسد النهضة، فيتو



وعن كارثة الملء الخامس لسد النهضة، قال الدكتور عباس شراقي: "البدء فى تجفيف الممر الأوسط تمهيدًا للتخزين الخامس: أظهرت صور الأقمار الصناعية أمس الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 فتح بوابة التصريف الشرقية بكامل طاقتها كما كان متوقعًا بعد استمرار توقف التوربينين عن العمل بعد 16 سبتمبر الماضى"

وأكد الدكتور شراقي أن فتح بوابة التصريف الشرقية بكامل طاقتها، يرجع لتوقف التوربينين وعدم قدرتهما على إمرار المياه الزائدة والتى تمر أعلى الممر الأوسط، موضحًا أن المياه التي تمر من الممر الأوسط تقدر فى نوفمبر بحوالى 85 مليون متر مكعب يوميًا، على الرغم من أن التوربينين يستطيعا إمرار حوالى 100 مليون متر مكعب/يوم فى حالة التشغيل الكامل.

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تصريف مياه الممر الأوسط للسد يتوقف الأسبوع المقبل

وتابع خبير الموارد المائية قائلًا: "كما تظهر الصور أيضًا استمرار عبور المياه أعلى الممر الأوسط والتى سوف تتوقف خلال الأسبوع القادم، بعدها يجف الممر الأوسط تمهيدًا لبدء الأعمال الخرسانية لزيادة إرتفاع جانبى السد والممر الأوسط."

تجفيف الممر الأوسط وتشغيل بوابة التصريف، فيتو

وعن الملء الرابع لسد النهضة قال شراقي "إثيوبيا قامت بهذه الخطوة للتخزين الرابع فى 9 يناير الماضى عندما فتحت بوابتى التصريف مرة واحدة ثم أغلق الغربية فى 23 فبراير الماضى، وزادت من إرتفاع السد بحوالى 25 مترا"

إثيوبيا تبدأ تنفيذ الملء الخامس لسد النهضة

وكشف الدكتور شراقي عن كارثة الملء الخامس لسد النهضة أن إثيوبيا "بدأت هذا العام مبكرًا بحوالى 3 أشهر، وهذا يعطيها الوقت الكافى لزيادة إرتفاع السد المتبقى له حوالى 20 مترا"

إثيوبيا تبدأ في تجفيف الممر الأوسط لسد النهضة، فيتو



وحذر شراقي "فى حالة عدم الوصول إلى إتفاق فمن المتوقع أن تنتهى من كامل الأعمال الخرسانية عن منسوب 645 مترا فوق سطح البحر لجانبى السد، و640 مترا فوق سطح البحر للممر الأوسط وتخزين 23 مليار متر مكعب، حتى يصل إجمالى التخزين إلى 64 مليار متر مكعب، وهذه هى السعة القصوى الحقيقية لسد النهضة وليس 74 مليار متر مكعب بسبب وجود الممر الأوسط منخفضًا 5 أمتار عن الجانبين."

التخزين الخامس خرقًا لإعلان مبادئ سد النهضة

وقال خبير الموارد المائية عباس شراقي "التخزين الخامس كسابق التخزينات الأخرى يعد خرقًا لإعلان مبادئ سد النهضة مارس 2015، وجميع الاتفاقيات السابقة"

فتح البوابة الشرقية لسد النهضة، فيتو



واختتم الدكتور عباس شراقي حديثه عن خرق إثيوبيا للاتفاقات الدولية في أزمة سد النهضة قائلًا: "البيان الرئاسى لمجلس الأمن سبتمبر 2021، وجميع الأعراف الدولية عند إقامة مشروعات مائية على أنهار مشتركة. الخروقات الستة السابقة هى التخزين الأول 2020، والثانى 2021، وتشغيل أول توربين فبراير 2022، والتخزين الثالث 2022، وتشغيل التوربين الثانى أغسطس 2022، والتخزين الرابع 2023."