الأحد 26 نوفمبر 2023
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خبير موارد مائية يكشف موعد بدء تخزين السد العالي لمياه النيل

بدء تخزين السد العالي
بدء تخزين السد العالي لمياه النيل، فيتو

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن اقتراب موعد استقبال السد العالي لمياه النيل الآتية من النيل الأبيض والأزرق، بعد اقتراب مخزون سد الروصيرص في السودان من حجم مخزون المياه لديه في العام الماضي.

السد العالى يستقبل حاليًا معظم مياه النيل الأبيض


وعن سد النهضة، أكد الدكتور عباس شراقي أن  السد العالى يستقبل حاليًا معظم مياه النيل الأبيض، بعد فتح بوابات السدود السودانية على مصراعيه لتصل للسد العالي، وأيضًا يستقبل السد العالي ما يمر من مياه النيل الأزرق من خلال سد النهضة.

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فتح بوابات السدود السودانية على مصرعها، فيتو


كما أشار شراقي إلى أن موسم الأمطار الحالى على بحيرة فيكتوريا أعلى من المتوسط ومعظم المياه تأتى إلى مصر، مؤكدًا أن المنطقة الاستوائية تساهم بحوالى 15% من إجمالى إيراد نهر النيل.

وقال خبير الموارد المائية الدكتور عباس شراقي عن وصول المياه للسد العالي: " فتح بوابات السدود السودانية على مصراعيها ووصول المياه إلى السد العالى: اقتربت السدود السودانية من انتهاء الملء مع استمرار فتح بعض البوابات لوصول المياه إلى مصر من النيلين الأبيض والأزرق، بدأ التخزين فى السدود السودانية لهذا العام من مياه النيل الأزرق التى تشكل 60% من إيراد النيل الكلى".

مخزون سد الروصيرص يقترب من انتهاء تخزينه للمياه


وتابع الدكتور عباس شراقي قائلًا: "بعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة فى 9 سبتمبر الماضى 2023، ومع فتح بعض البوابات ابتداء من الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر الماضى حتى اليوم، يقترب حاليا مخزون سد الروصيرص من حجمه فى العام الماضى فى مثل هذا الوقت بتخزين حوالي 6 مليار م3."

السد العالي يستقبل مياه النيل الأبيض، فيتو


وعن المياه التي يستقبلها السد العالي حاليًا قال عباس شراقي: "يستقبل السد العالى حاليا معظم مياه النيل الأبيض وما يمر من مياه النيل الأزرق من خلال بوابتى التصريف فى سد النهضة وأعلى الممر الأوسط. حفظ الله مصر وشعبها ونيلها وسدها العالى"

معدل الأمطار الحالي مرتفع على بحيرة فيكتوريا


وكشف الدكتور شراقي عن معدل الأمطار الحالي علي بحيرة فيكتوريا فقال: "موسم الأمطار الحالى على بحيرة فيكتوريا أعلى من المتوسط ومعظم المياه تأتى إلى مصر: يقترب موسم الأمطار الأصغر على المنطقة الاستوائية (أكتوبر – ديسمبر) على الانتهاء فى ديسمبر القادم بمعدل أمطار أعلى من المتوسط"

معدل الأمطار على بحيرة فيكتوريا، فيتو


وتابع خبير الموارد المائية قائلًا: "وتساهم المنطقة الاستوائية بحوالى 15% من إجمالى إيراد نهر النيل، ويواصل منسوب بحيرة فيكتوريا ارتفاعه تدريجيًا حتى وصل إلى 1136,08 متر فوق سطح البحر فى 20 نوفمبر الجارى، وهذا المنسوب أعلى منه فى العام الماضى (1135,92متر) بمقدار 16 سم (11,7 مليار متر مكعب)، ومازال آخذًا فى الارتفاع."

مياة الأمطار أعلى من معدلاتها على بحيرة فيكتوريا


وقال "ومن المتوقع أن تستمر الأمطار أعلى من معدلاتها خلال الشهور البينية من ديسمبر إلى فبراير طبقا لمركز تنبؤات المناخ IGAD."

تخزين مياه النيل في سد الروصيرص، فيتو


وأضاف الدكتور شراقي: "تبلغ مساحة بحيرة فيكتوريا كأكبر بحيرة أفريقية وثانى بحيرات العالم حوالى 66,7 ألف كم2، أى أن ارتفاع منسوب البحيرة سنتيمتر الواحد يعادل 667 مليون متر مكعب."

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