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ثقافة وفنون

رامي صبري يحيي حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بالقاهرة

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

يحيي الفنان رامي صبري حفلا غنائيا ليلة رأس السنة، احتفالا بالعام الجديد 2024 وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حفل رامي صبري ليلة رأس السنة 

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري خلال حفله الغنائي بليلة رأس السنة بالقاهرة، باقة من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وكان كل من الفنان رامي صبري والفنانة نانسي عجرم أحيا حفلا غنائيا كبيرا في دبي  السبت الماضي.وشهد الحفل إقبالا جماهيريا  كبيرا.

وقدم  الثنائي رامي صبري وناسي عجرم خلال حفلهما في دبي باقة من أغانيهم الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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وأعرب رامي صبري عن سعادته الكبيرة، بحفله في أبو ظبي مع ناسي عجرم وقال من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك:" شكرا أبو ظبي". 

وكان رامي صبري قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا مميزا ضمن مشاركته في “ليلة الدموع” على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من النجوم وهم رامي جمال، تامر عاشور واللبناني آدم.

خلال الحفل فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري الجمهور السعودي بتقديم ديو خاص مع رامي صبري، حيث إن الثنائي قدما أغنية “حبيبي الأولاني” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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