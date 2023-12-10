أول تعليق من رامي صبري على حفله مع نانسي عجرم في أبو ظبي
رامي صبري ، أحيا كل من الفنان رامي صبري والفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا في دبي أمس السبت وشهد الحفل إقبالا جماهيريا كبيرا.
حفل رامي صبري ونانسي عجرم في دبي
وقدم الثنائي رامي صبري وناسي عجرم خلال حفلهما في دبي باقة من أغانيهم الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور.
وأعرب رامي صبري عن سعادته الكبيرة، بحفله في أبو ظبي مع ناسي عجرم وقال من خلال حسابه الشخصي عبر فيس بوك:" شكرا أبو ظبي".
رامي صبري
وكان رامي صبري قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا مميزا ضمن مشاركته في “ليلة الدموع” على مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من النجوم وهم رامي جمال، تامر عاشور واللبناني آدم.
وخلال الحفل فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري الجمهور السعودي بتقديم ديو خاص مع رامي صبري، حيث إن الثنائي قدما أغنية “حبيبي الأولاني” وسط تفاعل كبير من الجمهور.
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