الإثنين 11 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إسرائيل تعترف بمقتل 425 جنديًا وإصابة 1600

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

اعترفت إسرائيل بمقتل 425 جنديًا وإصابة 1600، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، مقتل 425 جنديًا منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، بينهم 97 جنديًا قتلوا بعد بداية الهجوم البري على غزة.

في غضون ذلك، قال موقع "مكان"، إن الجيش أطلق موقعًا إلكترونيًا لنشر البيانات الرسمية، عن القتلى والجرحى في صفوفه منذ بداية الحرب، مؤكدًا مقتل 425، وإصابة 1593 بجروح، بينهم 255 إصاباتهم خطيرة، و446 متوسطة.

العدوان على غزة


وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه منذ بداية الهجوم البري على غزة في 28 أكتوبر الماضي، قتل 97 جنديًا، وأصيب 559، بينهم 127 في حالة خطيرة، و213 في حالة متوسطة، في حين 416 جنديًا يعالجون المستشفيات، بينهم 40 في حالة خطيرة.
وأضاف الموقع، أن المروحيات العسكرية ووحدة الأطباء والمسعفين تواصل إجلاء المصابين من قطاع غزة.

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 وقد أجلت في الأسبوع الماضي وحده، 60 جريحًا من غزة.

وأوضح الموقع، أن الوحدات الطبية، أجلت 600 جندي مصاب من غزة منذ بداية العملية البرية. 

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