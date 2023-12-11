حقيقة تواصل مصطفى فتحي مع الزمالك من أجل العودة

كشف مصدر مقرب من مصطفى فتحي لاعب بيراميدز حقيقة تواصل اللاعب مع بعض مسئولي الزمالك من أجل العودة للقلعة البيضاء مرة أخرى.

وأكد المصدر أن اللاعب لم يتواصل مع إدارة نادي الزمالك للعودة مرة أخرى خلال يناير المقبل، ولم يحدث أي تواصل بين الطرفين واللاعب مستقر مع ناديه بعكس ما يتردد خلال الساعات الماضية.

دوري أبطال أفريقيا، وغادرت بعثة فريق نادي بيراميدز مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا قادمة إلى القاهرة بعد مواجهة صن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجنوب أفريقيا.

Advertisements

ومن المنتظر أن تصل بعثة بيراميدز مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين.

بيراميدز يتعادل مع صن داونز

دوري أبطال أفريقيا، خطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح بيراميدز بهذا التعادل في انتزاع نقطة ثمينة من بين أنياب صن داونز، خاصة أن المباراة أقيمت على ملعب بطل جنوب أفريقيا.

وشهدت الدقيقة 69 دخول عبد الله السعيد ومصطفى فتحي بدلا من كريم حافظ ووليد الكرتي.

وشهدت الدقيقة 80 تسجيل بيتر شالوليلي أول أهداف صن داونز، إلا أن القدر كان رحيما بفريق بيراميدز بعدما تم احتساب الهدف تسلل براية من المساعد الثاني كارين فومو.

وفي الدقيقة 90، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أسامة جلال لاعب بيراميدز ليكمل الفريق المصري الدقائق المتبقية بـ10 لاعبين، وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة صن داونز

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

تشكيل صن داونز أمام بيراميدز

وكان تشكيل فريق صن داونز لمواجهة بيراميدز كالتالي:

دوري أبطال أفريقيا، وازدادت شدة الصراع بالمجموعة الأولى بدوري ابطال أفريقيا بعد التعادل الذي سيطر علي مبارتي الجولة الثالثة بدور المجموعات.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

واشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثالثة بتساوي الـ 4 فرق في النقاط، وهم: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما اربع نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي

1- صن داونز 4 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2- مازيمبي 4 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو 4 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 4 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين.

مباريات الجولة الأولي بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي 1-0 صن داونز

نواذيبو 2-0 بيراميدز

مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدوري الأبطال

نوازيبو ومازيمبي (0\0)

صن داونز وبيراميدز(0\0)

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره بلدية المحلة في السابعة مساء الخميس القادم ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.