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رياضة

موعد مباراة بيراميدز القادمة بعد التعادل مع صن داونز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستعد فريق نادي بيراميدز لمواجهته القادمة بعد تعادله المثير أمام صن داونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجنوب أفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويلتقي فريق بيراميدز نظيره بلدية المحلة في السابعة مساء الخميس القادم ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

بيراميدز يتعادل مع صن داونز

دوري أبطال أفريقيا، خطف فريق بيراميدز تعادلا سلبيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب الأفريقي، في المباراة التي جمعتهما على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ونجح بيراميدز بهذا التعادل في إنتزاع نقطة ثمينة من بين أنياب صن داونز، خاصة أن المباراة أقيمت على ملعب بطل جنوب أفريقيا.

 

وشهدت الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني هجوم ضاغط من فريق صن داونز بحثا عن الهدف الأول، إلا أن تألق دفاع الفريق السماوي والحارس أحمد الشناوي نجحا في التصدي الغزوات الهجومية لصالح صن داونز.

 

وشهدت الـ52 دقيقة فرصة تهديف حقيقية على مرمى بيراميدز، إلا إنها مرت على بعد سنتيمترات من القائم الأيمن لمرمى أحمد الشناوي.

 

وشهدت الدقيقة 69 دخول عبدالله السعيد ومصطفى فتحي بدلا من كريم حافظ ووليد الكرتي.

 

وشهدت الدقيقة 70 أخطر فرص المباراة لصالح بيراميدز بعد مرور وتمريرة سحرية من مصطفى فتحي إلى فخرى لاكاي في مواجهة مرمى صن داونز إلا أن الأخير أهدر الفرص بغراية.

 

وشهدت الدقيقة 80 تسجيل بيتر شالوليلي أول أهداف صن داونز، إلا أن القدر كان رحيما بفريق بيراميدز بعدما تم إحتساب الهدف تسلل براية من المساعد الثاني كارين فومو. 

 

وفي الدقيقة 90، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه أسامة جلال لاعب بيراميدز ليكمل الفريق المصري الدقائق المتبقية بـ10 لاعبين وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي

 

تشكيل بيراميدز في مواجهة صن داونز

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

تشكيل صن داونز امام بيراميدز

وكان تشكيل فريق صن داونز لمواجهة بيراميدز كالتالي:

 

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

وادار المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

وراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

دوري أبطال أفريقيا، وازدادات شدة الصراع بالمجموعة الاولي بدوري ابطال افريقيا بعد التعادل الذي سيطر علي مبارتي الجولة الثالثة بدور المجموعات.

 

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثانية

واشتعلت المنافسة في مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثالثة بتساوي الـ 4 فرق في النقاط وهم صن داونز وبيراميدز ومازيمبي ونواذيبو ولكل منهما اربع نقاط.

 

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالتالي 

1- صن داونز 4 نقاط…سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدف

2-  مازيمبي  4 نقاط…..سجل هدفا واستقبل مثله

3- نواذيبو  4 نقاط…سجل هدفين واستقبل 3 أهداف

4- بيراميدز 4 نقاط….سجل هدفا واستقبل هدفين.

 

مباريات الجولة الاولي بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز 1-0 مازيمبي الكونغولي

صن داونز الجنوب أفريقي 3-0 نواذيبو الموريتاني

مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي 1-0 صن داونز

نواذيبو 2-0 بيراميدز

مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بدوري الأبطال

نوازيبو ومازيمبي (0\0)

صن داونز وبيراميدز(0\0)

 

 

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