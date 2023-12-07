الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يزعم محاصرة منزل يحيى السنوار

السنوار،فيتو
السنوار،فيتو

زعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس أن قوات جيش الاحتلال تتقدم في جنوب غزة وتحاصر منزل زعيم حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” يحيى السنوار،وذلك عبر تصريحات تليفزيونية.

 اشتباكات ضارية

وأكدت سرايا القدس، اليوم الخميس، أنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور الشجاعية واستهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم، كما استهدفت دبابتين وناقلة جند إسرائيلية في بيت لاهيا وجباليا شمالي غزة.

حركة المقاومة الفلسطينية

وأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أمس الأربعاء، تدمير 23 آليةًعسكريةًإسرائيلية كليًا أو جزئيًا في محاور القتال بمدينة خان يونس وبيت لاهيا وقنص 6 جنود بين قتيل وجريح.

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وعلى الجانب الأخر  أكدت قناة العربية، استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في جنين بـ الضفة الغربية.

النظام الصحي في غزة

وحذّر المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأربعاء، من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وقال جبريسوس، عبر منصة "إكس"، إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

السلام من أجل صحة الناس

وأضاف: “نريد السلام من أجل صحة الناس هناك”.

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غزة السنوار الاحتلال إسرائيل

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