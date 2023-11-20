فوائد السحلب، يقوي المناعة ويحسن الهضم

فوائد السحلب، قد لا يدركها البعض، فيتعامل معظم من يتناولون السحلب على أنه مجرد مشروب دافئ يبعث على الدفء في فصل الشتاء، في حين أن فوائد السحلب للجسم عديدة، والسحلب هو مشروب تقليدي مصنوع من مسحوق نبات السحلب، والحليب، والسكر.



فوائد السحلب

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد السحلب عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

منح الجسم الدفء: يعتبر السحلب من المشروبات الدافئة التي تساعد على تدفئة الجسم في فصل الشتاء.

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تحسين الهضم: يساعد السحلب على تحسين عملية الهضم، وذلك لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان.

تقوية العظام: يحتوي السحلب على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو معدن مهم لصحة العظام.

تعزيز المناعة: يحتوي السحلب على مضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز المناعة.

تحسين الحالة المزاجية: يساعد السحلب على تحسين الحالة المزاجية، وذلك لاحتوائه على مركبات مضادة للاكتئاب.

تقليل الالتهابات: يساعد السحلب على تقليل الالتهابات في الجسم، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يفضل تناول كوب واحد من السحلب يوميًا، وذلك للحصول على فوائده الصحية، ويمكن إضافة بعض المكسرات أو الفواكه إلى السحلب لزيادة قيمته الغذائية.

ويجب عدم الإفراط في تناول السحلب، حيث قد يؤدي ذلك إلى بعض الآثار الجانبية، مثل: الانتفاخ، والإسهال، والغازات.

السحلب

طريقة عمل السحلب في البيت

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، في السطور التالية، طريقة عمل السحلب باللبن في البيت، زي الكافيهات، بكل سهولة، وبكل تفاصيله،

لتصنعي لأفراد أسرتك ألذ كوب من السحلب الساخن، بنفسك، للتوفير في الميزانية من جهة، ولتحافظي أيضا على صحتهم، وحتى لا يفضلون تناوله في الكافيهات.

مكونات بودرة السحلب:

نصف كوب من حليب بودرة

نصف كوب من الأرز مطحون ناعم جدا

كوب من سكر البودرة

كوب من جوز الهند

4 ملاعق كبيرة من النشا

نصف كوب من السمسم

ملعقة من الفانيليا

(تمزج المكونات السابقة، وتحفظ في برطمان لحين الاستخدام)

لعمل 4 أكواب من مشروب السحلب:

4 أكواب من الحليب

سكر حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من بودرة السحلب

فص مستكة مطحون مع ملعقة سكر

للتزيين:

قرفة ناعمة

جوز هند

مكسرات أو سوداني حسب الرغبة

خطوات عمل السحلب باللبن:

ويوضع الحليب في وعاء على النار، وقبل أن يسخن نضيف ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب (التي قمنا بإعدادها)، إلى السكر مع المستكة المطحونة ونحركهم جيدا" حتى لا تتكتل معنا بودرة السحلب في الحليب.

ثم ببطء شديد نبدأ بسكب السكر المخلوط بالسحلب والمستكة مع التحريك المستمر على النار، حتى يبدأ بالكثافة معنا الحليب على النار، وبعد الانتهاء من طهيه على النار، نسكبه في فناجين التقديم.

نرش الوجه بالقرفة الناعمة وجوز الهند والمكسرات أو السودانى المحمص، كلها إضافات اختيارية، حسب ذوق ورغبة كل فرد من أفراد الأسرة.

ويقدم ساخن وبألف هنا.

