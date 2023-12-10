هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما علي محيط العاصمة دمشق.

ووفقا للإعلام السوري، فأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية قرب دمشق.

مقتل 2 وإصابة 7 آخرين جراء غارات إسرائيلية علي ريف دمشق

وفي يوم 2 من شهر ديسمبر الجاري، أعلن المرصد السوري، مقتل 2 وإصابة 7 آخرين جراء الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي مواقع لحزب الله في ريف دمشق.

الدفاعات الجوية السورية تتصدي لصواريخ إسرائيلية

وتصدت الدفاعات الجوية السورية آنذاك لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.

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وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق، في وقت مبكر من صباح الـ 2 من ديسمبر الجاري.

عدوان إسرائيلي في الجولان السوري

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري، إنه في حدود الساعة 1:35، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا في اتجاه الجولان السوري مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".