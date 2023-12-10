الإثنين 11 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

هجوم إسرائيلي على محيط دمشق

دمشق، فيتو
دمشق، فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الأحد، بأن  جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما علي محيط العاصمة دمشق.

ووفقا للإعلام السوري، فأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية قرب دمشق.

 

مقتل 2 وإصابة 7 آخرين جراء غارات إسرائيلية علي ريف دمشق

وفي يوم 2 من شهر ديسمبر الجاري، أعلن المرصد السوري، مقتل 2 وإصابة 7 آخرين جراء الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي علي مواقع لحزب الله في ريف دمشق.

الدفاعات الجوية السورية تتصدي لصواريخ إسرائيلية

وتصدت الدفاعات الجوية السورية آنذاك لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.

Advertisements

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن إسرائيل شنت هجوما جويا على محيط العاصمة السورية دمشق، في وقت مبكر من صباح الـ 2 من ديسمبر الجاري.

 

عدوان إسرائيلي في الجولان السوري

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري، إنه في حدود الساعة 1:35، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا في اتجاه الجولان السوري مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود واصابة 15 آخرين خلال المعارك في شمال غزة

المرصد السوري: مقتل 2 وإصابة 7 آخرين جراء غارات إسرائيلية علي ريف دمشق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دمشق سوريا جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي أخبار سوريا طوفان الأقصى الدفاعات الجوية السورية

مواد متعلقة

المقاومة العراقية تنفذ 11 هجوما على القواعد الأمريكية في سوريا وبغداد

المرصد السوري: مقتل 2 وإصابة 7 آخرين جراء غارات إسرائيلية علي ريف دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

الدفاعات الجوية السورية تسقط صاروخًا في محيط دمشق

الأكثر قراءة

الفنانة لبلبة تصوت مرتين في الانتخابات الرئاسية، وقانوني يكشف العقوبة

تصل لحد السيول، تحذير من سقوط الأمطار الغزيرة غدا

تعليق مستفز من بلينكن على استخدام أمريكا حق الفيتو لمنع وقف إطلاق النار في غزة

طاهر أبو زيد يفسر سر المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

الرقابة العسكرية الإسرائيلية تتدخل، صحيفة عبرية تغير إحصائية حول أعداد قتلى ومصابي الاحتلال بغزة

الدوري الإسباني، توقف مباراة اتليتكو بلباو وغرناطة بعد إصابة مشجع بنوبة قلبية

Advertisements

منوعات

المزيد

قبل الكوشة، عروسان يدليان بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد

أصحاب العكاز يخطفون الأضواء في اليوم الأول للانتخابات بشبرا الخيمة (صور)

أتلتيك بلباو يعلن وفاة مشجع وإلغاء المباراة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

مسنة مع حفيدها في الانتخابات: عايزة أستشهد في فلسطين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 10-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 10-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 10-12-2023

المزيد

انفوجراف

3 زيجات في حياة محمود العسيلي وماذا قال عن الأخيرة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكنتالوب في المنام وعلاقتها بالحظ الجيد والأخبار السارة

نص أذكار المساء من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية