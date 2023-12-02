السبت 02 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

الدفاعات الجوية السورية،
الدفاعات الجوية السورية، فيتو

تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.


ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر قولها، إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.


وأكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن فرق الدفاع المدني والهندسة توجهت في هذه الأثناء إلى المواقع المستهدفة لمعاينة الأضرار؛ تمهيدًا لإعلانها رسميًّا.

 

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الجولان السوري صواريخ اسرائيلية الدفاعات الجوية السورية فرق الدفاع المدني والهندسة

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