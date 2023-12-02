الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ إسرائيلية أطلقتها طائرات إسرائيلية من أجواء الجولان السوري المحتل.



ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر قولها، إن الصواريخ حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.



وأكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن فرق الدفاع المدني والهندسة توجهت في هذه الأثناء إلى المواقع المستهدفة لمعاينة الأضرار؛ تمهيدًا لإعلانها رسميًّا.

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