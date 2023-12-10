أولها صبر وآخرها جبر، نرصد أشهر لزمات الفنانين في الأعمال الدرامية

يزخر تاريخ الفن المصري باختيار الفنانين لـ “لزمات” يكررونها ويرددونها في أعمالهم الفنية، وعادة ما ترتبط الأعمال الفنية في ذهن الجمهور بهذه اللزمات، وتكون وسيلة لتذكر مشاهد بعينها للبطل صاحب اللزمة.

ومؤخرًا استخدم الفنان محمد فراج “لزمة” في أحدث أعماله التليفزيونية وهو مسلسل بطن الحوت، حيث يكرر على مدار الأحداث جملة “أولها صبر وآخرها جبر” حتى أصبحت “لزمة” مرتبطة به يرددها في كثير من مشاهد المسلسل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية.

وقبل محمد فراج حرص عدد كبير من الفنانين على استخدام اللزمات في أعمالهم الفنية خاصة في الدراما التليفزيونية في ظل وجود متسع من الوقت يسمح بالتكرار دون أن يصاب الجمهور بالملل، ومن أبرز هذه “اللزمات”:

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الناس اللي بره دول الوحوش اللي بره دول.. مسلسل الرحلة

وهي لزمة كانت لصيقة بالشخصية التي قدمها باسل خياط في مسلسل الرحلة عام ٢٠١٨، وهي شخصية الدكتور أسامة الذي يعاني من اضطرابات نفسية جعلته شخصًا غير سويًا وكان يعذب زوجته نفسيا ويقنعها أنه يحميها “من الناس اللي بره دول.. الوحوش اللي بره دول”، وكانت من أشهر اللزمات في الموسم الدرامي الذي عرض خلاله المسلسل.

ده باينه هيبقى مرار طافح.. الكبير

يعتبر هذا الافيه من أبرز الإفيهات واللزمات التي إذا ترددت على الأذن علم المستمع من قائلها وفي أي عمل فني، فبالتأكيد هو إفيه ولزمة ماركة مسجلة على لسان الكبير، من مسلسل الكبير للفنان أحمد مكي والذي لطالما ردد هذه اللزمة إلى جانب “جزرة وقطمها جحش” و"يا وقعة مربربة" على مدار أجزاء المسلسل المختلفة، وعلى جانب آخر ارتبطت جملة “جامد جدي” بشخصية جوني التي قدمها أيضًا أحمد مكي خلال أحداث المسلسل.

على الله حكايتك.. اللي مالوش كبير

من أشهر اللزمات في موسم رمضان عام ٢٠٢١ والتي كان يرددها الفنان أحمد العوضي خلال مسلسل اللي مالوش كبير، وأحمد العوضي من أبرز الفنانين الذين أصبحوا يحرصون على وجود لزمة ترتبط بعمل فني يقدمه.

أحلى على الأحلى.. ضرب نار

ومن جديد اشتهرت هذه اللزمة على لسان أحمد العوضي لأنه كان يرددها خلال أحداث مسلسله الأخير ضرب نار الذي قدمه في موسم رمضان الماضي مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكان الجمهور يرددها ولا يزال.