الأحد 10 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

سر العداء المفاجئ من محمد فراج لباسم سمرة في مسلسل بطن الحوت

محمد فراج وباسم سمرة،
محمد فراج وباسم سمرة، فيتو

مسلسل بطن الحوت، كشفت الحلقات ٦ و٧ من مسلسل بطن الحوت، وهي أحدث حلقات تم طرحها مؤخرا عبر منصة شاهد عن السر الذي دفع ضياء لإخفاء عداء وكراهية لشقيقه هلال ورغبته العارمة لأن يظل هلال في سجنه إلى الأبد.

لم يقتصر الأمر فقط على ما فعله هلال مع ضياء في الماضي، ولكن السر يكمن في اكتشاف ضياء أن هلال هو من جعل حافظ يقتل آية بعد علمه بزواجها العرفي، لذا فيبحث ضياء بحثا حثيثا عن حافظ لينتقم، ويطلب من المحامية ألا تدافع عن هلال، فضلا عن زواجه من ورد وتعلقه بها. 

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أبطال مسلسل بطن الحوت

مسلسل بطن الحوت مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.

تفاصيل شخصيات مسلسل بطن الحوت 

لفت مسلسل بطن الحوت الأنظار منذ انطلاق حلقاته الأولى، ويشارك بالمسلسل عدد كبير من النجوم المميزين، وتجسد الفنانة سماح أنور شخصية الأم والتي تدعى أفراح وهي والدة كل من هلال “باسم سمرة” وضياء “محمد فراج"، وهلال لديه ابنتين من زواجه الأول وهن منة وآية ”زينب غريب"، وهلال لديه زوجة ثانية وهي ورد التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، والتي تزوجت من هلال بعد ضغط من والدها موسى “عبد العزيز مخيون”، أما بسمة فتجسد شخصية يسرية المحامية.

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