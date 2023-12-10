مايا مرسي تطالب السيدات بالمشاركة في الانتخابات من أجل مستقبل مصر

أدلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، في مدرسة بدر بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

ودعت الدكتورة مايا مرسي، عقب الإدلاء بصوتها، سيدات مصر للتصويت بكثافة وإيجابية من أجل مستقبل مصر، موضحة أن المجلس تلقى العديد من الطلبات لمساعدة كبار السن على الإدلاء بأصواتهم.

ولفتت إلى أن المجلس بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات يقوم بتقديم كل ما يستطيع في هذا الشأن، قائلة: "لمسنا رغبتهم وحرصهم الشديد على المشاركة في اليوم الأول للانتخابات".

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الدكتورة مايا مرسي، فيتو

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنّ المجلس يتابع الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة، في مختلف المحافظات بالصور والفيديوهات من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل عددهم يقرب من 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تخصيص غرفة عمليات لتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات طوال أيام الانتخابات على المستوى المركزى وعلى مستوى محافظات الجمهورية، عبر الخط المختصر رقم "15115".

الدكتورة مايا مرسي، فيتو

وأوضحت رئيسة المجلس أن الغرفة سوف تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقى جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، والتعرف على العقبات التى قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن والعمل على تذليلها من خلال التواصل مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات.

الانتخابات الرئاسية، فيتو

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنها خلال توجهها للإدلاء بصوتها فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، تفقدت أكثر من لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية ولاحظت كثافة السيدات مصطحبة لأبنائها وبناتها ولاحظت أيضًا توافد كبار السن أمام اللجان الانتخابية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى على دور المرأة المصرية دائما وتثبت دائما حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهذا ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية 2024.

الدكتورة مايا مرسي، فيتو

عدد اللجان الفرعية في الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات داخل 11 ألفًا و631 لجنة فرعية بداخل 9376 مركزًا انتخابيًّا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، تحت إشراف 15 ألف قاضي من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وتباشر 14 منظمة دولية أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، حيث بلغ عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح بهذا الشأن عن تلك المنظمات 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفًا و340 متابعًا لها، بالإضافة إلى متابعة 67 دبلوماسيًّا من 24 سفارة تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات.

وتضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعًا دوليًّا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيًّا وإعلاميًّا لها.

رصد ومتابعة تصويت المصريين بالداخل

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكَّلة لمتابعة تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت بالداخل.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستُسهِم في التدخل مركزيًّا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية