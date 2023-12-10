محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة كبرى

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال 2023، والتي شهدت تواجد نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح نجم ليفربول وميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وتواجد في القائمة النهائية، 25 لاعبا، أبرزهم رونالدو وجود بيلينجهام وكيفين دي بروين وليونيل ميسي ومحمد صلاح.

ويحمل البرغوث الأرجنتيني، لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

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ويتصدر رونالدو، جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 16 هدفا، بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه ألكسندر ميتروفيتش.

كما وصل رونالدو، يوم الجمعة الماضي، إلى خوض المباراة رقم 1200 في مسيرته الاستثنائية.

وعلق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، بعد الوصول إلى 1200 مباراة في مسيرته الكروية، مساء الجمعة.

وكتب رونالدو رسالة لزملائه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث قال خلالها: "يا لها من رحلة رائعة".

وأضاف: "أشكر جميع زملائي الذين ساعدوني على الوصول إلى مباراتي رقم 1200، يا لها من رحلة، لكننا لم ننته بعد".

وكان رونالدو قد وصل للمساهمة التهديفية 51 بقميص النصر في كافة المسابقات، حيث سجل 39 وصنع 12.

محمد صلاح يصل للهدف رقم 200 مع ليفربول

وعلي صعيد آخر وصل النجم المصري للهدف رقم 200 له في مسيرته مع الريدز على مدار 6 مواسم خاضها مع النادي بجميع البطولات.

كما أصبح صلاح أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل 150 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على كريستال بالاس بهدفين لهدف في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال محمد صلاح في تصريحاته عقب المباراة: يمكننا فعل شيء مميز هذا الموسم، لدينا فريق جديد، إنهم فتيان لطيفين، لدينا 7-8 لاعبين، أنا وفيرجيل نتحدث إليهم، منذ 2019 كان الفريق بنسبة كبيرة على ماهو عليه، يبدو أنه بإمكاننا فعل شيء مميز هذه السنة.

وقلب ليفربول تأخره أمام كريستال بالاس بهدف لفوز ثمين بهدفين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي ليتصدر الترتيب