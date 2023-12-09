السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ الهزيمة أمام أتالانتا

ميلان،فيتو
ميلان،فيتو

فاز فريق أتالانتا على ضيفه ميلان بثلاثة أهداف لاثنين، ضمن منافسات الجولة ال15 من الدوري الإيطالي.

وتقدم أتالانتا أولابواسطة أديمولا لوكمان، لكن ميلان تعادل بواسطة أوليفييه جيرو، ثم عاد أصحاب الأرض للتقدم مرة ثانية عن طريق لوكمان أيضا، لكن الميلان تعادل مجددا عبر لوكا يوفيتش، وحين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن أتالانتا من تسجيل الهدف الثالث بواسطة لوييس مورييل.

بهذا الفوز عاد أتالانتا إلى درب الانتصارات بعد أربع مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز ورفع أتالانتا رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس.

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بالنسبة إلى ميلان، ففشل في تحقيق فوزه الثالث تواليا في الدوري وتجمد عند 29 نقطة في المركز الثالث.

يوفنتوس يحسم الجدل حول نجمه 

أغلق دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الباب أمام إمكانية رحيله عن جدران السيدة العجوز بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال فلاهوفيتش لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت "أشعر بأنني في بيتي، ولم أفكر مطلقا في الرحيل عن اليوفي".

وبشأن إمكانية انتقاله للدوري السعودي، رد "أنا فخور بتواجدي في صفوف أحد أهم الفرق في العالم، ولا أرى نفسي في السعودية".

كما أكد فلاهوفيتش (23 عاما) أنه سعيد للغاية مع اليوفي، وذلك ردًا على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى أحد قطبي لندن، آرسنال وتشيلسي.

وأوضح مهاجم يوفنتوس في ختام تصريحاته "يتبقى في تعاقدي عامان ونصف، ولا أستعجل أي خطوة، ولكن هناك مناقشات بين وكيل أعمالي وإدارة النادي الإيطالي".

وكان دوسان فلاهوفيتش قد انتقل إلى يوفنتوس قادما من فيورنتينا في شتاء 2022، وسجل 5 أهداف بقميص اليوفي هذا الموسم.

 

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ميلان الدوري الإيطالي أتالانتا مورييل جيرو

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