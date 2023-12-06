الأعلى أجرا في إنتر ميلان، تفاصيل تمديد عقد لاوتارو مارتينيز

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن آخر التطورات بشأن تجديد عقد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم وهداف فريق إنتر ميلان.

ويمتد تعاقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان حتى صيف 2026، لكن الفريق الإيطالي يسعى لتحسين راتب اللاعب، والإبقاء عليه لفترة أطول.

تفاصيل تمديد عقد لاوتارو مارتينيز

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن إنتر ميلان وضع اللمسات الأخيرة على تمديد عقد لاوتارو.

وينتظر إنتر ميلان، الإعلان الرسمي عن ربط لاوتارو بعقد جديد، بحلول الأسبوع الأول من عام 2024.

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وأضافت الصحيفة "عقد لاوتارو الجديد سيمتد حتى صيف 2028، وسيحصل على 7 ملايين يورو سنويًا، ليصبح الأعلى أجرا في إنتر".

وصرح أليخاندرو كامانو، وكيل لاوتارو مؤخرًا، أن اللاعب يمكنه البقاء في إنتر ميلان "مدى الحياة".

ويتصدر لاوتارو مارتينيز، جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 13 هدفا بعد مرور 14 جولة.

إنتر ميلان يفوز على نابولي

الدوري الإيطالي، فاز إنتر ميلان بثلاثة أهداف نظيفة على نابولي في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة عشرة من الكالتشيو علي ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

واستطاع إنتر ميلان من خطف الهدف الأول له في الدقيقة 44 عن طري التركي تشالهان أوجلو.

وسجل باريلا الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان قبل أن يسجل تورام ثالث الأهداف ويقوده لخطف النقاط الثلاث.