هاتريك لاكازيت يقود ليون للفوز على تولوز في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، أحرز أليكساندر لاكازيت، لاعب فريق نادي ليون، 3 أهداف هاتريك في شباك تولوز، ليقود فريقه للفوز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الفرنسي.

وسجل لاكازيت الأهداف الثلاث (هاتريك) في الدقائق 25 و29 و80.

ترتيب ليون وتولوز في الدوري الفرنسي

بتلك النتيجة يرفع ليون رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثامن عشر والأخير، فيما تجمد رصيد تولوز عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، سقط ليل في فخ التعادل السلبي أمام نظيره كليرمون فوت، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

Advertisements

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، وفشل كلا منهما في هز شباك الآخر، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ترتيب ليل وكليرمون في الدوري الفرنسي

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليل لـ27 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد كليرمون لـ11 نقطة في المركز الـ17، وقبل الأخير.

وفي نفس الجولة، خطف فريق ستراسبورج الفوز أمام لوهافر بهدفين مقابل هدف، في الدقائق الاخيرة من عمر المباراة، التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ15 بالدوري الفرنسي.

افتتح فريق ستراسبورج أهداف المباراة عن طريق إيمانويل اميجا في الدقيقة 21.

وتعادل لوهافر في الدقيقة 46 بقدم يوان ساليمار.

ونجح فريق ستراسبورج في الفوز بهدف في الدقيقة 7+90 بقدم لوبادي اباكارسيلا.

وبهذه النتيجة يحتل لوهافر المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة، في المقابل يحتل ستراسبوج المركز الـ10 برصيد 17 نقطة.

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان حقق فوزا صعبا على ضيفه فريق نانت، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بارك دي فرانس، معقل فريق البي إس جي، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

وسجل باركولا هدف سان جيرمان الأول في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، أدرك مصطفى محمد التعادل لنانت في الدقيقة 55، ثم عاود راندال كولو مواتي التقدم لباريس سان جيرمان في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وتواجد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت في تشكيل فريقه الأساسي ضد باريس سان جيرمان.

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان

وتعرض مصطفى محمد لانتقادات واسعة من الصحف الفرنسية، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وعدم تسجيله لأي أهداف منذ أكثر من شهر مع فريقه نانت.

تصريحات مدرب نانت عن مصطفى محمد

وقال جوسلين جورفينيك مدرب نانت في تصريحات نقلتها صحيفة “أكسام” التركية: مصطفى محمد مهاجم خطير وسجل العديد من الأهداف العام الماضي وهذا العام، ويمتلك العديد من نقاط القوة يجب أن نبرزها ليستعيد اللاعب مستواه مرة أخرى.

ترتيب الفريقين بالدوري الفرنسي

فوز باريس سان جيرمان عزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد نانت عند 18 نقطة أبقت عليه في التاسع.

مقتل مشجع نانت بعد طعنه

أعلن نادي نانت الفرنسي الذي يحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، عن مقتل أحد مشجعيه طعنا، قبل مواجهة فريق نيس، السبت الماضي، في الدوري الفرنسي، في صدمة كبيرة ومفجعة للجماهير.

وأوضح نادي نانت في بيان أن الضحية عمره 31 عاما وتعرض للطعن في الظهر وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة، ثم توفي لاحقا.

وأشار نيس، الذي أعرب عن تعازيه لأسرة الضحية، إلى أن النيابة الفرنسية فتحت تحقيقا في الواقعة الدموية.

ووفقا لصحيفة (ليكيب) الفرنسية فإن الضحية كان عضوا في رابطة مشجعين وأن منفذ الهجوم هو على الأرجح سائق سيارة كانت تقل عددا من جماهير نيس.

وانتهت المباراة بفوز نانت (1-0)، ليمنى نيس بأول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.

وسجل هدف نانت في شباك نيس اللاعب فلوران موليت في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.