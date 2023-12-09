السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

إنريكي يعلن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة نانت في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

كشف الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان، عن قائمة الفريق التي ستواجه نانت، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ال 15 من الدوري الفرنسي.

وتنطلق مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره نانت في العاشرة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة.

وتواجد في القائمة النجم المغربي أشرف حكيمي، رغم غيابه عن تدريبات باريس أمس الجمعة، بسبب خضوعه لجلسة تحقيق في المحكمة بشأن اتهامه الاعتداء الجنسي على فتاة في فبراير الماضي.

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ويظهر في خيارات إنريكي أيضا لاعب الوسط الواعد وارن زاير إيمري بعد تعافيه سريعا من إصابة في كاحل القدم تعرض لها في 18 نوفمبر الماضي، وقيل في البداية إنه سيغيب لنهاية العام.

21 لاعبا في قائمة باريس سان جيرمان 

واختار المدرب الإسباني لويس إنريكي في القائمة 21 لاعبا، هم: أشرف حكيمي، أوجارتي، ماركينيوس، مبابي، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو، دانيلو، فيتينيا، لي كانج، لوكاس هرنانديز، كولو مواني، موكيلي، ندور، سولير، باركولا، إيمري، سكرينيار، لوريندون، موكيه، تيناس.

في المقابل، يغيب حراس المرمى الثلاثة دوناروما للإيقاف مباراتين بسبب بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام لوهافر، وأيضا كيلور نافاس ولوتيلييه لإصابات مختلفة.

ويتخلف كل من برسنيل كيمبيمبي، نونو مينديس، وفابيان رويز، للتعافي من إصابات أخرى.

يذكر أن باريس سان جيرمان يعتلي قمة الدوري برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نانت في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

 

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