السبت 09 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على نانت بهدف في الشوط الأول

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

الدوري الفرنسي، تقدم فريق باريس سان جيرمان على نظيره فريق نانت، بهدف دون رد، في الشوط الأول من مباراة الفريقين في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي.

وسجل باركولا هدف سان جيرمان الأول في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

ويتواجد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وفريق نانت في تشكيل فريقه الأساسي ضد باريس سان جيرمان.

 

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان

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وتعرض مصطفى محمد لانتقادات واسعة من الصحف الفرنسية، بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وعدم تسجيله لأي أهداف منذ أكثر من شهر مع فريقه نانت.

 

تصريحات مدرب نانت عن مصطفى محمد

وقال جوسلين جورفينيك مدرب نانت في تصريحات نقلتها صحيفة “أكسام” التركية: مصطفى محمد مهاجم خطير وسجل العديد من الأهداف العام الماضي وهذا العام، ويمتلك العديد من نقاط القوة يجب أن نبرزها ليستعيد اللاعب مستواه مرة أخرى.

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ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نانت في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

 

مقتل مشجع نانت بعد طعنه

أعلن نادي نانت الفرنسي الذي يحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر، عن مقتل أحد مشجعيه طعنا، قبل مواجهة فريق نيس، السبت الماضي، في الدوري الفرنسي، في صدمة كبيرة ومفجعة للجماهير.

وأوضح نادي نانت في بيان أن الضحية عمره 31 عاما وتعرض للطعن في الظهر وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة، ثم توفي لاحقا.

وأشار نيس، الذي أعرب عن تعازيه لأسرة الضحية، إلى أن النيابة الفرنسية فتحت تحقيقا في الواقعة الدموية.

ووفقا لصحيفة (ليكيب) الفرنسية فإن الضحية كان عضوا في رابطة مشجعين وأن منفذ الهجوم هو على الأرجح سائق سيارة كانت تقل عددا من جماهير نيس.

وانتهت المباراة بفوز نانت (1-0)، ليمنى نيس بأول هزيمة له في الدوري هذا الموسم.

وسجل هدف نانت في شباك نيس اللاعب فلوران موليت في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

 

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باريس سان جيرمان نانت الدوري الفرنسي سان جيرمان باركولا

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