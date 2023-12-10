الدوري الانجليزي، فولهام يكتسح وست هام يونايتد بخماسية

الدوري الإنجليزي، اكتسح فريق فولهام نظيره وست هام يونايتد بخماسية نظيفة، ضمن لقاءات الجولة الـ16 ببطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز خماسية فولهام راؤول خيمينيز، ووليان وتوسين، وهاري ويلسون وكارلوس، في الدقائق و22 و31 و41 و60 و89 علي الترتيب.

ترتيب فولهام ووست هام بالدوري الانجليزي

وقفز فولهام للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 21 نقطة وظل وست هام في المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

الدوري الإنجليزي، وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا أمام مضيفه لوتون تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينلورث رود، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

ورغم سيطرة فريق مانشستر سيتي على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، إلا أن فريق لوتون تاون نجح في إحراز هدف عكس سير اللقاء في الدقيقة 45، عن طريق لاعبه اليجاه اديبايو، بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء حولها أيبايوه رأسية قوية استقرت داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سيطر مانشستر سيتي على مجريات الأمور وكثف ضغطه ونجح في إحراز هدفين ليحقق ريمونتادا مثيرة ويخطف 3 نقاط غالية، يستعيد بها ذاكرة الانتصارات في الدوري الإنجليزي.

جاء هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 63، عن رطيق برناردو سيلفا بعد تسديدة صاروخية على يمين الحارس.

لم يستغرق السيتي سوى 3 دقائق أخرى لينجح في إحراز الهدف الثاني بعد عرضية أرضية من جوليان ألفاريز داخل منطق الجزاء قابلها جاك جريليش بتسديدة قوية مرت من بين أقدام الحارس داخل الشباك.

وافتقد مانشستر سيتي جهود النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم الفريق، خلال مواجهة لوتون تاون، اليوم الأحد.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإنه تم استبعاد هالاند من قائمة مانشستر سيتي لمباراة اليوم، دون الكشف عن السبب حتى الآن.

وكان هالاند قد بدأ كل مباريات المان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

مانشستر سيتي ينهي سلسلة النتائج السلبية

ونجح مانشستر سيتي في مباراة اليوم، في إنهاء سلسلة سلبية وصلت إلى 4 مباريات متتالية دون فوز في البريميرليج.

وسجل هالاند 14 هدفا في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي، لكنه فشل في هز الشباك في آخر مباراتين للسيتي ضد توتنهام وأستون فيلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوليان ألفاريز، هو من سيقود هجوم مانشستر سيتي في ظل غياب هالاند.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أفلت من عقوبة الإيقاف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير بريطانية، أن هالاند مهدد بالإيقاف بسبب انفعاله بشكل غير لائق على الحكم سيمون هوبر، الذي كان يدير مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، والتي انتهت بالتعادل 3-3.

وشهدت المباراة قرارًا تحكيميًا مثيرًا للجدل، بإيقاف انفراد لجاك جريليش جناح السيتي، من أجل احتساب خطأ لزميله إيرلينج هالاند، وعدم إتاحة الفرصة.

واحتج لاعبو السيتيزينز، وفي مقدمتهم هالاند، بشدة على قرار الحكم، الذي منع فرصة خطيرة للغاية في الدقائق الأخيرة، والنتيجة 3-3.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الاتحاد الإنجليزي رأى عقب خضوع الواقعة للتحقيق، أن تصرف هالاند لا يستحق توجيه اتهام فردي له.

واكتفى الاتحاد الإنجليزي بتوجيه اتهام عام إلى مانشستر سيتي، بانتهاك قاعدة البريميرليج، ما يعني أن هالاند لن يتعرض للإيقاف، بسبب عدم وجود اتهام مباشر له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



