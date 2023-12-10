الأحد 10 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل في البريميرليج

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

الدوري الإنجليزي، يخوض اليوم الأحد فريق توتنهام مواجهة قوية أمام نيوكاسل في الجولة الـ16 من منافسات الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة توتنهام ونيوكاسل في الـ6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل توتنهام حاليا المركز الـ5 في ترتيب الدوري الإنجليزي بــ 29 نقطة، فيما يحل فريق نيوكاسل في المركز الـ7 بـ29 نقطة.

أرسنال يخسر أمام أستون فيلا

وفاز فريق أستون فيلا على ضيفه آرسنال، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما  ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسجل فيلا هدفه الأول عن طريق جون ماكجين بالدقيقة 7.

وبهذا الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 35 نقطة في المركز الثالث بالترتيب بينما يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

فوز ليفربول على كريستال بالاس

وقلب ليفربول تأخره أمام كريستال بالاس بهدف لفوز ثمين بهدفين في إطار منافسات الدوري الإنجليزي ليتصدر الترتيب بشكل مؤقت. 

وفي الدقيقة 29 تصدى أليسون لهدف محقق لفريق كريستال بلاس واستمرَّ ضغط الأخير ورفض الحكم احتساب ركلة جزاء لكريستال في الدقيقة 33 من الشوط الأول وحاول الفريقين إحراز الهدف الأول ولكن الشوط انتهي بالتعادل السلبي. 

وفي الشوط الثاني أحرز جون فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس الهدف الأول لفريقه في مرمى ليفربول من ركلة جزاء في الدقيقة 58. 

وسجل محمد صلاح لاعب ليفربول هدف التعادل في مرمى كريستال بالاس بالدقيقة 75.

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ووصل النجم المصري للهدف رقم 200 له في مسيرته مع الريدز على مدار 6 مواسم خاضها مع النادي بجميع البطولات.

كما أصبح صلاح أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتمكن هيرفي إليوت من تسجيل هدف ليفربول الثاني والفوز في الدقيقة 92 من عمر المباراة.

تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

ترتيب ليفربول وكريستال بالاس

وبعد الفوز تصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة من 16 مواجهة، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 

وفي ذات السياق يأمل الدولي المصري محمد صلاح زيادة السجل التهديفي هذا الموسم ببطولة الدوري الإنجليزي لمواصلة ملاحقة الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

ويحمل محمد صلاح قبل هذه المواجهة 10 أهداف في وصافة ترتيب هدافي الدوري الممتاز مبتعدًا عن صاحب الصدارة هالاند بـ4 أهداف فقط.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز على النحو التالي:

1- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفًا.

2- محمد صلاح – ليفربول – 11

3- سون هيونج مين – توتنهام – 9

4- جارود بوين – وست هام – 9

5- أولي واتكينز – أستون فيلا – 8

6- هوانج هي تشان – ولفرهامبتون – 8

7- دومينيك سولانكي – بورنموث – 7

7- ألكسندر إيزاك – نيوكاسل يونايتد – 7

8- كالوم ويلسون – نيوكاسل يونايتد – 7

9- بريان مبيومو – بورنموث – 7

10- أنتوني جوردون – نيوكاسل يونايتد، 6

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