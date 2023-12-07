إيفرتون يضرب نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، انتهت مباراة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، بفوز إيفرتون بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج، على ملعب جوديسون بارك.

أهداف إيفرتون ونيوكاسل يونايتد

أحرز دوايت ماكنيل هدف إيفرتون الأول في الدقيقة 79 من أحداث المباراة ثم أضاف عبدالله دوكوري الهدف الثاني لايفرتون بالدقيقة 86 وعزز بيتو تقدم إيفرتون بالهدف الثالث بالدقيقة 90 +6 ليحصد إيفرتون ثلاث نقاط هامة متقدما مركزا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة يحتل فريق نيوكاسل، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما جاء إيفرتون في المركز السابع عشر وفي رصيده 10 نقاط.

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تشكيل إيفرتون ضد نيوكاسل



حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كولمان، تاركوفسكي، برانثويث، ميكولينكو.

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، أشلي يونج، عبد الله دوكوري، هاريسون.

خط الهجوم: مكنيل، كالفرت ليوين.

ويعاني إيفرتون خلال الموسم الجاري بسبب خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإنجليزي، بسبب انتهاك قوانين اللعب المالي النظيف، وهو ما أدى إلى تراجع الفريق في ترتيب البريميرليج ومنافسته على الهبوط مبكرًا.

تشكيل نيوكاسل لمواجهة إيفرتون



حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: كيران تريبير - لاسيليس - فابيان شار - ليفرامينتو.

خط الوسط: مايلي - برونو جيماريش - جويلاينتون.

خط الهجوم: ميجيل ألميرون - ألكسندر إيزاك - أنتوني جوردون.

نتائج مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي



وولفرهامبتون (1-0) بيرنلي

لوتون تاون (3-4) أرسنال

برايتون (2-1) برينتنفورد

شيفيلد يونايتد (0-2) ليفربول

فولهام (5-0) نوتينجهام فورست

كريستال بالاس (0-2) بورنموث

أستون فيلا (1-0) مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد (2-1) تشيلسي

إيفرتون ضد نيوكاسل - (1-0)

توتنهام ضد وست هام يونايتد - 10:15 مساء (اليوم الخميس)