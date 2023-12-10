الأحد 10 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إعلام عبري: فجوة كبيرة بين أعداد الجرحى التي أعلنها الجيش وقوائم المستشفيات

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أخبار غزة، أكدت صحيفة “هآرتس” العبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها الجيش وقوائم الجرحى في المستشفيات.

ومنذ قليل، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد جديدة توثق التحام عناصر المقاومة مع آليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

 

تدمير 180 آلية  إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام

ومساء اليوم، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، أن العدو النازي الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على الشعب الفلسطيني والانتقام من المدنيين، مشددا علي أن عناصر المقاومة تمكنوا من تدمير 180 آلية إسرائيلية كليا وجزئيا خلال 10 أيام.

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وقال  أبو عبيدة: "مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ، كما هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر، وقتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق".

وأضاف أبو عبيدة: "كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة، ومجاهدونا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة، والعدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته".

وتابع: الناطق باسم كتائب القسام: "الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا، والعدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع، وتكرار إعلان هدف القضاء على المقاومة كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء"، مشددا علي أن الاحتلال لا يزال يتلقى الضربات والقادم أعظم.


 

وزير الخارجية الأمريكي يحدد شرطا وحيدا لإنهاء الحرب في غزة

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة يمكن أن ينتهي في حالة إعلان حركة المقاومة الفلسطينية حماس استسلامها.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال وزير الخارجية الأمريكي: "نناقش مع إسرائيل العملية العسكرية في قطاع غزة ومدتها".

 

الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة

والخميس الماضي، زعم المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يمكن إنهاء الحرب في قطاع غزة بشرطين.

الأول هو الإفراج عن كل الأسرى، والثاني استسلام حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وكان مدير وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، كشف الخميس، عن حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

وفي سياق متصل، دعا قادة دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا الأربعاء عبر تقنية الفيديو، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة، ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

وقال القادة، في بيان: «نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا، بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعيًا إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة»، مؤكدين «الحاجة الى العودة لعملية سلام أكثر شمولًا».

كتائب القسام تنشر مشاهد جديدة توثق لحظات الالتحام مع قوات الاحتلال (فيديو)

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