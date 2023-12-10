الأحد 10 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تصوير جوي لأعمال تطوير ميناء السخنة ضمن خطة النهوض بالموانئ المصرية (فيديو)

ميناء السخنة،فيتو
ميناء السخنة،فيتو

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصويرًا جويًا لمشروع تطوير ميناء السخنة وذلك في إطار مخطط الوزارة لتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

 

عوامل تطوير ميناء السخنة 

اللواء محمد خليل مديرمشروع تطوير ميناء السخنة أكد في تصريحات صحفية على أنه جاري إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18 مترا، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2  لتصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح إجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء  22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

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بلغت مساحة ميناء السخنة 25 كيلو متر مربع بعد التطوير 

ويتم العمل على إنشاء طرق بطول 17 كم بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة،  ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء وكذلك زيادة المساحة ب 4 كم2 حتى تصبح المساحة الكلية  25 كم 2 وبعمق  18 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر لافتا الى أنه قد بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 88 %،كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 65 % والأرصفة 83 % وحواجز  أمواج الميناء 95.5 % والطرق الداخلية 55 %.

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وزير النقل يتابع تقدم معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة

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«ميناء دبي السخنة» بوابة مصر إلى الأسواق العالمية.. التكلفة 80 مليون دولار.. وخبراء: تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي

 

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