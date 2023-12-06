«ميناء دبي السخنة» بوابة مصر إلى الأسواق العالمية.. التكلفة 80 مليون دولار.. وخبراء: تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي

ميناء دبي السخنة، تعد قناة السويس من أهم روافد الاقتصاد المصري عبر العصور لما تشكله من عامل أساسي في توفير العملة الأجنبية الصعبة من تحصيل رسوم عبور التجارة العالمية بها، وسعت الدولة في السنوات الماضية إلى تطوير هذا المرفق بالعديد من المشروعات المختلفة بهدف تطوير القناة وتحويلها إلي مركز لوجستي عالمي بما يساهم في زيادة العائد منها.

وتعتمد خطة الدولة في تطوير قناة السويس على تحويل المنطقة الصناعية بقناة السويس إلي مركز إقليمي لتقديم الخدمات اللوجستية من خلال إنشاء مجموعة من المستودعات بهدف تخزين البضائع الموجودة على متن السفن التي تعبر القناة تمهيدًا لطرحها في الأسواق أو إعادة تصديرها مرة أخرى إلي الدول الأوربية.

Advertisements

الدكتور محمدعلى إبراهيم خبير النقل البحري وعميد معهد النقل البحري سابقا أكد لـ "فيتو" أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي،من خلال التعاون مع العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال بالأضافة الي العمل على تعظيم تجارة الترانزيت بالموانئ المصرية.

ميناء دبي السخنة،فيتو

الدكتور محمد علي: فكرة إنشاء المستودعات في الموانئ المصرية تخفض تكلفة تخزين البضائع

وأشار خبير النقل البحري إلى أن هناك تخطيط من جانب الحكومة المصرية في إنشاء العديد من الموانئ،ولكن لابد من تحقيق تعاون وتنسيق بين هذه الموانئ بهدف تحقيق أقصى استفادة منها دون وجود منافسة التي تودي الي تعطيل عمل بعض الموانئ.

وأضاف الدكتور محمد على أن فكرة انشاء المستودعات في الموانئ المصرية بصورة عامة أو في المنطقة الصناعية بقناة السويس سوف تعمل على تخفيض تكلفة تخزين البضائع كحل بديل لتعدد المخازن بكل ميناء على حدى بما يسهم في عملية سهولة توزيع البضائع داخل الأسواق المصرية أولتصديرها إلى الخارج.

مستودعات قناة السويس،فيتو

وأوضح خبير النقل البحري أن وجود مثل المستودعات بالمنطقة الصناعية بقناة السويس سوف يعمل على توفير المواد الخام الأولية للمصانع الموجودة داخل المنطقة الصناعية وتيسرعمليات الانتاج وتخفيف العبء على هذه المصانع نتيجة توفر المواد الخام بصورة دائمة داخل هذه المستودعات بما يسهم في تحويل قناة السويس إلى مركز لوجستي عالمي.

خبير النقل البحري:الدولة مطالبة بتوفيرمناخ استثماري من أجل دعم منطقة قناة السويس الصناعية

وقال الدكتور محمد على أن الدولة مطالبة بتوفير مناخ استثماري جاذب من أجل دعم منطقة قناة السويس الصناعية والعمل على تحقيق استقرار في التشريعات الخاصة بالجمارك لخدمة المنطقة الصناعية التي تسعى مصر إلى أن تكون من مصادر دخلها القومي ووسيلة لتوفير العملة الأجنبية.

وأختتم خبير النقل البحري حديثه بأن وجود استثمارات لمجموعة موانئ دبي العالمية في مصر يعد نقلة نوعية وعنصر فعال في تطوير المنطقة الصناعية لقناة السويس وجذب العديد من المستثمرين الأجانب نظرًا للخبرة الكبيرة لمجموعة موانئ دبي وان إنشاء أرصفة جديدة ومستودعات سوف ينعكس بالتأكيد على حركة التجارة بقناة السويس وعلى المنطقة الصناعية بها.

وليد جمال الدين:المنطقة اللوجستية بقناة السويس حل فعال في دعم سلاسل الإمداد العالمية

وخلال وضع حجر الأساس بميناء دبي السخنة أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن المنطقة اللوجستية بقناة السويس حل فعال في دعم سلاسل الإمداد العالمية في ظل الطلب المتنامي على السلع والبضائع نتيجة التحديدات الراهنة التي يشهدها العالم،وأن عملية تعزيز المقومات الخاصة بالمنطقة الصناعية سوف يسهم في جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة.

ويعد مشروع المستودعات اللوجستية المخطط بدأعمليات التشغل نهاية عام 2024 بعد الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وذلك بالتعاون بين المنطقة الصناعية بقناة السويس ومجموعة موانئ دبي من أهم المشروعات التي تتبناه المنطقة الصناعية بقناة السويس.

تبلغ مساحة المشروع 300 الف مترمربع بتكلفة بلغة 80 مليون دولار بهدف تقديم خدامات للمستثمرين والعملاء في قطاع الأنشطة اللوجستية والتجارية والتوزيع داخل الأسواق المصرية والأسواق المجاورة بمنطقة “DP World-Sokhna Logistic Park” .

مواني دبي العالمية،فيتو

أورس مول: 50 مليون دولاراستثمارات مجموعة مواني دبي بالمرحلة الأولى بالسخنة

ومن جانبه أعرب أورس مول المدير الإقليمي لمجموعة موانئ دبي العالمية عن ترحبيه بالدعم المتواصل من جانب المنطقة الصناعية بقناة السويس خلال تنفيذ مشروع مواني دبي السخنة في مرحلته الأولى التي بلغت استثماراتها 50 مليون دولاروالمقرر أفتتاحها بنهاية عام 2024،وأن موانئ دبي تستعد بشركتها الطويلة خاصة في ميناء العين السخنة وما تم به من إنجازات في إنشاء المحطات والأرصفة المتخلفة داخل ميناء السخنة لتقديم الدعم للمنطقة الصناعية لقناة السويس.

وأضاف أورس مول، أن موانئ دبي العالمية السخنة تسعد بشراكتها الطويلة مع المنطقة الاقتصادية في مختلف المشروعات خاصةً في ميناء السخنة وما به من محطات وأرصفة، تسعى من خلاله لتقديم خدمة مميزة خاصة في ظل أعمال التطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية بالميناء التي سمحت بدورها باستقبال مختلف أنواع وأجيال السفن مثل سفن دحرجة السيارات وسفن الصب الجاف والسائل، والبضائع العامة، وحتى السفن السياحية.

مشروع تطوير ميناء السخنة

وزير النقل الفريق كامل الوزير أكد على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية،وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة إلى قيمة اقتصادية مضافة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في مختلف المجالات.

وأستمع وزير النقل إلى شرح من اللواء محمد خليل مدير مشروع التطوير بميناء السخنة بشأن الأعمال الجاري تنفيذها موضحًا أنه جاري إنشاء 5 أحواض جديدة وإنشاء أرصفة بطول 18كم لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وبعمق 18متر، وإنشاء ساحات التداول بمساحة 8.6 كم2 لتصبح اجمالي الساحات 10.6 كم2 وإنشاء خطوط سكك حديدية بطول 17 كم ليصبح اجمالي خطوط السكك الحديدية بالميناء 22 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح.

ويتم العمل على إنشاء طرق بطول 17 كم بالإضافة إلى طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارة، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء وكذلك زيادة المساحة ب 4 كم2 حتى تصبح المساحة الكلية 25 كم 2 وبعمق 18 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر لافتا الى أنه قد بلغت أعمال تنفيذ الحفر الجاف 88 %،كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية 65 % والأرصفة 83 % وحواجز أمواج الميناء 95.5 % والطرق الداخلية 55 %.