تعرف على خطوات الحصول على تذاكر المترو من ماكينات TVM
تسعى وزارة النقل إلى توفير سبل الراحة للمواطنين في الحصول على تذاكر القطارات والمترو من خلال توفير العديد من طرق حجز التذاكر، وتعتبر ماكينات TVM من أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة في الحصول على تذاكر القطارات.
طريقة الحصول على تذكرة من خلال ماكينات TVM
يستطيع المواطن الحصول على تذكرة للمترو من خلال الخطوات الآتية.
- اختيار المحطة الموجود بها الراكب
- اختيار المحطة المتوجه لها الراكب.
- تحديد عدد التذاكر التي يريد الحصول عليها.
- دفع قيمة التذكرة واستلامها من خلال المكينة.
ونشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فيديو لطريقة التعامل مع مكينات حجز التذاكر TVM
الحجز من خلال شبابيك المحطات
ولم تغن الطريقة الجديدة لحجز تذاكر المترو عن النظام القديم لحجز التذاكر من خلال شبابيك التذاكر المنتشرة على مستوى محطات المترو،في الوقت نفسه تسعى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلي زيادة أعداد شبابيك حجز التذاكر وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لتسهيل عمليات الحجز والتيسير على المواطنين.
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